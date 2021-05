Raja blir skulda for utidig innblanding i visepresident-val til idrettsstyret

sport

Det var i eit intervju med VG torsdag at statsråden snakka varmt om Marco Elsafadi. Elsafadi håpar å bli valt til ny visepresident i idrettsforbundet under idrettstinget i helga, men er ikkje foreslått av valkomiteen.

I intervjua med VG understreka Raja fleire gonger at han ikkje ønskte å bli teken til inntekt for nokon kandidat. Likevel får han no kritikk frå politisk hald.

– Eg synest at det idrettsministeren driv med i VG i dag er utidig innblanding i ein valprosess før tinget til helga. Eg synest at ein som statsråd skal vere svært forsiktig med å flagge synspunkt som går på ein prosess som ligg på bordet til tingdelegatane. Det utfordrar sjølvstendet til idretten, og her går Abid over streken, seier Høgre-politikar Tage Pettersen til VG.

Han er òg president i Norges Ishockeyforbund og medlem av valkomiteen til idrettsforbundet.

Arbeidarpartiets Jorodd Asphjell framfører liknande kritikk overfor Dagbladet.

– At statsråden blandar seg inn på oppløpssida er ikkje bra. Han blandar verkeleg rollene, seier stortingspolitikaren, som meiner statsminister Erna Solberg bør irettesetje Raja.

– Eg håpar han går ut og beklagar dette. Både overfor andre kandidatar, men også Marco (Elsafadi), som er foreslått. Dette set òg han i ein vanskeleg situasjon, og det er beklageleg, seier Asphjell.

Det er KrF-politikar Geir Jørgen Bekkevold som er innstilt som ny visepresident av valkomiteen.

