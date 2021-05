NFF gjer ikkje meir med smittevernbrot i breiddefotballen: – Det er ikkje nødvendig

sport

Onsdag var helseminister Bent Høie (H) klar i talen då han fekk vite at enkelte klubbar i breiddefotballen, blant dei Skarp, har byrja å bryte nasjonale smittevern-tilrådingar og trenar normalt med full kontakt.

– Forventninga mi er at Norges idrettsforbund ryddar opp i det umiddelbart om dei avdekkjer den typen forhold, sa Høie til NTB.

I etterkant varsla òg idrettspresident Berit Kjøll overfor NTB at ho forventar av tilrådingane til regjeringa blir opp følgde.

Skarp-trenar Haldorsen, som tidlegare same dag uttalte til iTromsø at hans eine klubb hadde slutta å følgje éinmetersregelen på trening, har i etterkant ikkje høyrt noko frå idrettsforbundet eller Troms og Finnmarks idrettskrins.

– Nei, det har berre komme positive reaksjonar. Eg har ganske god kontakt med krinsen, og veit jo kva dei står for. Eg er ikkje redd for nokon irettesetjingar, og om det kjem så får eg berre ta det, seier Skarp-trenaren til NTB.

– Ikkje nødvendig

NTB har spurt visepresident Ane Guro Skaare-Rekdal i Norges Fotballforbund (NFF) om forbundet vil gjere noko konkret overfor klubbane som bryt tilrådingane.

Ho spelar ballen tilbake til regjeringa.

– Vi har ikkje regelverk for å sanksjonere på tilrådingane til styresmaktene. Det må nesten styresmaktene ta ansvar for sjølv, seier ho.

– Vi har vore så tydelege gjennom denne perioden. Det er ikkje nødvendig å forsterke det noko meir, seier Skaare-Rekdal og legg til at ho har stor forståing for frustrasjonen til klubbane.

Gjenopningsplanen til regjeringa legg opp til at breiddeidretten kan ta opp att trening med kontakt frå 17. juni. Før den tid gjeld avstandsregelen, der det blir tilrådd éin meter avstand på trening for breiddeklubbane.

– Bør forsvare det

Til så lenge trenar Skarp som normalt med kontakt, sjølv om regjeringa står fast ved gjenopningsplanen sin. Om det skulle komme irettesetjingar frå høgare hald kan det endre planane, men trenar Haldorsen meiner klubben bør stå på sitt.

– Det må vi ta til etterretning, i så tilfelle. Saka er vel såpass viktig at ein bør forsvare det, tenkjer eg, seier han.

Sjølv om klubben vel å trasse pålegga og retningslinjene til styresmaktene, er Haldorsen klar på at både han og Skarp tek smittevern seriøst.

– Det her handlar ikkje om at vi gir f … i smitte og smittevern. Vi har vore veldig opptekne av det og følgt alle reglane. Men vi har ikkje hatt noko stor smitte her i Tromsø på eit par månader, seier breiddetrenaren og held fram:

– Om ein ikkje kan opne opp litt regionalt når ein kan gjere det, så synest eg det blir for dumt. Då fell det på sin eigen meiningsløyse.

Glad for eliteseriestøtte

Kravet om å opne opp for breiddeidretten har auka i styrke og omfang den siste tida.

Føre kampane på torsdag i Eliteserien markerte fleire av toppklubbane støtta si til breiddefotballen, med oppmoding om å la breiddeklubbane trene normalt igjen, akkurat som toppklubbane. Det set Haldorsen stor pris på.

– Utruleg bra at dei set fokus på det. Det er godt å føle ei form for støtte her. Det er ikkje før dei profilerte tek til orde at det eigentleg skjer noko.

Fotballpresident Terje Svendsen sa til NTB torsdag at Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har gått saman om aksjonane «for å synleggjere at heile fotballen står bak kravet om å opne breiddefotballen no».

Det er planlagt fleire aksjonar i tida framover, både i herre- og kvinnefotballen.

