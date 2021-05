Lunde kom seg gjennom krisa: – Tider då eg har tenkt at dette går ikkje lenger

sport

Lunde er tilbake der ho pådrog seg ein alvorleg skade i 2019. Vipers Kristiansand spelar laurdag semifinale i Final Four mot CSKA Moskva. Siger gir finale mot anten Györ (Ungarn) eller Brest (Frankrike) kvelden etter.

Lunde skadde eit kne i same sluttspel for to sesongar sidan. Ho fryktar ikkje ein reaksjon når ho kjem inn i László Papp-arenaen i Budapest igjen.

– Nei, eg tenkjer at det går fint, men eg er glad det er to år sidan skaden og ikkje eitt, seier Lunde til NTB.

Tvilt

Lunde har vore på farten så det held dei siste månadene. Det starta med EM-sluttspelet (norsk gull) i desember i Danmark.

Så har Champions League-kampane og OL-kvalifisering i pandemitida gjort at Vipers farta rundt utanlands og vore mykje borte. Reisa gav lange heimekarantenar i etterkant.

– Først syntest eg ikkje pandemien hadde nokon særleg påverknad på meg, men dei siste sju–åtte månadene har vore tunge. Etter samlingar og kampar i utlandet, var vi i karantene i ti dagar, seier Lunde.

– Det har tært på, i alle fall for meg. Det har eigentleg vore tider då eg har tenkt at dette går ikkje lenger. Det blir kravd mykje å spele for Vipers, og det har vi jo valt sjølv.

– Skal du ha gode resultat, så må du òg unngå nærkontaktar med tanke på covid-19. Og det er dei andre i familien som har ofra mest slik at eg kunne drive med handballen. Eg har ikkje kunna vore med dottera mi på kor eller i leikeland fordi ein er redd for sjukdom, seier Lunde og stadfestar at «det kosta mykje mentalt å seie nei til slike ting»

Dei siste vekene har vore gunstige for henne. Vipers spelte ikkje kampar i utlandet eller var på reise.

– Mai har vore veldig fin. Det har vore superdeilig, seier Lunde.

Lunde vart mamma til dottera Atika i mai 2015.

Fem titlar?

Målvakta har vunne Meisterligaen fire gonger (2009, 2010, 2013 og 2014), to kvar med Viborg og Györ.

Nyleg vart karantenereglane for OL-aktuelle utøvarar endra. Det betyr at Lunde truleg berre vil ha ein tre dagar lang heimekarantene etter meisterligasluttspelet.

Seinare i sommar skal Lunde spele OL for fjerde gong. Ho har to gull (2008 og 2012) og ein bronse (2016) hittil i sommarleikar.

Suksessen i Vipers gir henne mykje. – Det er spesielt å oppleve dette i sin eigen heimby, seier ho.

(©NPK)