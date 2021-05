Japan forlengjer unntakstilstand til 20. juni – éin månad før OL

sport

Det er virussituasjonen som gjer at det har vore innført unntakstilstand i delar av Japan den siste tida.

Fredag opplyste statsminister Yoshihide Suga at unntakstilstanden blir gjord gjeldande fram til 20. juni. Då står det att berre ein dryg månad til OL-elden vert tend i Tokyo.

– Talet på nye smittetilfelle har gått ned sidan midt i denne månaden, men situasjonen er framleis uviss, sa Suga.

OL-sjef Seiko Hashimoto gav på si side uttrykk for at tiltaka som er sett i verk venteleg vil føre til ein ytterlegare nedgang i talet på smitta.

Tredje gong

Det er tredje gong sidan pandemien starta, at Japan har gått til det drastiske grepet å erklære unntakstilstand. Den siste perioden vart innleidd i andre halvdel av april.

Avgjerda på fredag vil gi næring til debatten om sommarleikane i Japan kan gjennomførast på ein trygg måte.

Fleire legeforeiningar og medisinske ekspertar har den siste tida gitt uttrykk for at det vil vere forbunde med risiko å gjennomføre arrangementet. Den japanske avisa Asahi Shimbun, som også er offisiell partnar for OL, kravde nyleg at arrangementet blir avlyst på grunn av smittefare.

Asahi Shimbun er ei anerkjend venstreorientert avis i Japan som ofte er kritisk til Det liberaldemokratiske partiet, partiet til statsminister Suga.

Motstand

Fleire meiningsmålingar den siste tida har vist at motstanden mot OL er stor i den japanske befolkninga.

Regjeringa, OL-arrangørane og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) er klar på at arrangementet kan haldast som planlagt på ein trygg måte for alle involverte. Det er lagt opp til eit omfattande smittevernregime.

Det er allereie vedteke at utanlandske tilskodarar ikkje vil bli tillate. Om japanarar kan få plass på tribunane, og eventuelt kor mange, er det inntil vidare ikkje teke endeleg stilling til.

Smittetrenden i Japan er på veg ned igjen etter at ei ny bølgje toppa seg med over 7700 nye tilfelle på éin dag i byrjinga av mai.

OL blir arrangert frå 23. juli til 8. august.

(©NPK)