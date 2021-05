Hynne nummer sju etter tungt Diamond League-løp

sport

Tida var éin hundredel betre enn det Hynne presterte i sesongopninga i Tsjekkia nyleg. Ho har 1.58,10 som personleg rekord på distansen.

31-åringen hadde ikkje noko å komme med på slutten av løpet i Doha. Ho vart hengande bak i feltet.

Faith Kipyegon frå Kenya tok ein klar Diamond League-siger. Ho var i mål på 1.58,26. Det var hennar første 800 meter for sesongen. I alt tre løparar kom seg under to minutt.

Natoya Goule (Jamaica) klarte 1.59,70, medan tredjeplasserte Rababe Arafi (Marokko) fekk 1.59,83.

Nederland blir neste stopp for Hynne. Der skal ho vere fram til ho konkurrerer i Hengelo 6. juni.

(©NPK)