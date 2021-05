Zidane ferdig som Real Madrid-trenar

sport

Det stadfestar Real Madrid på nettsidene sine torsdag.

«Det er no tid for å respektere avgjerda hans og vise takksemda vår overfor den profesjonelle haldninga hans, dedikasjonen og lidenskapen gjennom alle desse åra, og for alt han representerer som person i Real Madrid», skriv klubben.

Franskmannen er eit ikon i Real Madrid.

«Posisjonen han har skaffa seg i klubben handlar om meir enn prestasjonane hans som spelar og trener», heiter det i uttalen.

Zidane vart tilsett på nytt i 2019 med ein kontrakt som går ut i 2022. Den siste sesongen har ikkje gitt nokon trofé for den elles sigersvante franskmannen.

I sin siste periode vann han serien og supercupen i Spania.

I perioden før, frå 2016 til 2018, vann Real Madrid Meisterligaen tre strake sesongar med Zidane som sjef.

Kontrakten Martin Ødegaard har med Real Madrid går ut sommaren om to år. Denne sesongen har han vore på lån i Arsenal, og det er venta at han returnerer til den spanske hovudstaden før neste sesong.

