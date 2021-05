Tripic frelste Viking – vende til siger mot Mjøndalen

sport

Som den heimvende son var det til slutt Tripic som sikra Viking sigeren heime mot Mjøndalen. Tripic avslutta kontrakten sin i Tyrkia og vart klar for dei mørkeblå tidlegare i mai.

Etter mål mot Lillestrøm førre runde viste han seg fram for dei få som fekk vere til stades på Viking stadion. Tripic sette sikkert inn målet som gav 2-1-siger ti minutt før full tid.

– Zlatko kjem til å bli betre og betre utover sesongen. Dette var eit varemerke-mål frå han, eg er veldig fornøgd med at han har skåra i to på rad, sa Viking-trenar Morten Jensen til Discovery.

Benjamin Stokke gav Mjøndalen leiinga i første omgang, men Viking-innbytar Harald Nilsen Tangen utlikna ni minutt etter kvilen.

Sigeren gjer at Viking står med tre sigrar og ni poeng etter fem kampar. Neste runde ventar Haugesund. Mjøndalen har på si side opna med ein siger, ein uavgjort og no eitt tap, og speler mot Molde neste runde.

Jamt og sjansefattig

Mjøndalen la seg bakpå frå start og det vart ein jamn første omgang. Stokkes mål etter 43 minutt kom på ein av få sjansar. I andre omgang gjekk Viking offensivt til verks.

Etter ni minutt kom utlikninga då innbytar Tangen banka ballen i nettaket.

– Vi var ikkje fornøgd med første omgang. Vi må krevje meir av kvarandre, av oss sjølv. Det var ikkje bra nok. Vi var samde om at første omgang var årsverste, sa Tripic.

– Det viser at vi er vaksne og har ei god innstilling når vi speler ein så god andre omgang, sa matchvinnaren.

– Gjekk ei kule varmt

Også trenar Morten Jensen sa at han var svært misnøgd med førsteomgangen hans gutar viste.

– Det gjekk ein kule varmt i garderoben. Så eg er veldig fornøgd med at vi greier å snu det, sa Jensen.

Mjøndalen-trenar Vegard Hansen sa på si side at resultatet var for dårleg, og at måla dei slapp inn var av den enkle sorten.

(©NPK)