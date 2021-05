Tennisstjerne boikottar pressa i Paris

sport

Osaka skriv på Twitter at «eg kjem ikkje til å utsette meg for menneske som tvilar på meg».

– Eg har ofte følt at folk ikkje bryr seg om den mentale helsa til idrettsutøvarane, og det seier eg kvar gong eg ser ein pressekonferanse eller deltek sjølv, skriv 23-åringen og beskriv det mentale presset som oppstår når ho og dei andre stjernene må svare på dei same spørsmåla om og om igjen.

Dei fleste store tennisturneringar gir bøter til spelarar som ikkje svarer på spørsmål, og Osaka skriv at ho er førebudd på konsekvensane. Ho håpar at bota som sannsynlegvis kjem, vil gå til eit samfunnsgagnleg føremål som jobbar for mental helse.

Osaka vann Australian Open tidlegare i vinter og står med fire Grand Slam-titlar. Turneringa i Frankrike har ho ikkje vunne. Den startar søndag.

(©NPK)