Solbakken varslar naturgras-kamp: – Den diskusjonen må vi ta

NTB stilte Solbakken spørsmål om nivået på Eliteserien så langt denne sesongen under pressekonferansen på onsdag i samband med landslagsuttaket. Uoppmoda tok han opp debatten med gras og kunstgras på norske fotballstadion.

– Eg synest somme av kampane har halde eit veldig fint nivå. Kanskje mest dei laga som har fått trena lengst og best og som ikkje har vore plaga av koronanedstenging. Så kjem eg ikkje utanom at eg synest at dei beste kampane har vore graskampane, om du tek bort Vålerenga mot Rosenborg. Den første kampen var veldig, veldig god, sa Solbakken.

Han gav vidare uttrykk for at diskusjonen rundt underlag på fotballbanar må takast på eit tidspunkt, og at det ikkje er nokon grunn til at Noreg ikkje skal ha fleire grasbanar.

Sette av middel

– Den diskusjonen skal vi ikkje ta her, men det er viktig at vi ikkje skyv det vekk og seier det er umogleg at vi kan få til gode banar i Noreg. Det kjem mange hybridbanar – mange med blandinga av gras og kunstig innsydd gras. Den diskusjonen må vi ta, sa ein tydeleg engasjert landslagssjef.

– Når du ser somme av dei grasbanane som vart presenterte no: Åråsen, Lerkendal og i Haugesund. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal klare det. Vi må setje av middel og ta diskusjonen, for det vil hjelpe oss nærare internasjonal fotball, hundre prosent, for mykje har vore bra, sa han.

Dei seinaste åra har fleire toppklubbar i Noreg skifta til kunstgras. I 2021-sesongen har 6 av 16 eliteserieklubbar naturgras om ein tek med Lerkendal, som har 95 prosent naturgras og resten innsydd kunstgras.

Dei andre klubbane er Lillestrøm, Stabæk, Sandefjord, Haugesund og Brann.

Brann-leiinga gjekk tidlegare i vinter inn for å skifte underlag i Bergen, men på eit ekstraordinært årsmøte stemde Brann-medlemmene forslaget ned.

Eit anna spel

Solbakken likar betre fotballen som blir spelt på naturgras.

– Det blir eit litt anna spel. Duellspelet, tempo, måten folk utfordrar kvarandre i éin mot éin-situasjonar. Eg synest berre spelet blir på ein litt annan måte. Eg har ikkje sett så mykje kunstgrasfotball den siste tida før no. Det kan vere eg har eit anna auge enn dei som har stått i det i lang tid, seier landslagssjefen som pendlar mellom Hamar og København.

På spørsmål om ein kan tolke Solbakken slik at Ullevaal stadion ikkje får kunstgras med han som landslagssjef, svarte han:

– Det skal eg love deg, smilte Solbakken.

