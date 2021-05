Raja om breiddemarkeringane: – Ein god sportsleg gest

sport

Fleire eliteserieklubbar markerte torsdag med krav om at breiddefotballen må gjenopnast. Fotballpresident Terje Svendsen seier til NTB at fotballen står samla bak markeringa.

«Jeg forstår fullt ut denne desperasjonen og lysten til å komme i gang. Det er også en veldig god sportslig gest av Eliteserien å vise slik støtte», skriv kultur- og idrettsminister Abid Raja til NTB.

Han seier han håpar intenst at breiddeidretten kan komme i gang for fullt om tre veker, då regjeringa har sagt at det kan skje.

«Det er tre lange uker igjen, og de kan bare ikke gå unna raskt nok for oss alle, men heldigvis er det nå mye lys i denne tunnelen som har vært ulidelig lang og mørk», skriv Raja.

(©NPK)