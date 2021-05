Milan-proff Hauge om eiga framtid: – Eg er open for alt

sport

3. april var sist den norske Italia-proffen spelte for klubblaget. Hauge gjorde då ein god figur mot Sampdoria og fiksa eitt poeng på tampen med ei lekker skåring på sitt 17 minutts lange innhopp.

– Eg fekk beskjed om at eg skulle inn, og greip sjansen då eg fekk han. Eg skåra eit flott mål og fekk ei veldig god kjensle, seier Hauge til NTB.

Sidan den gong har Milan spelt ni seriekampar, og i alle har Hauge vorte sitjande heile kampen på benken.

– Det har vore tøft. Eg skulle helst hatt fleire sjansar, men heile spelargruppa er sterk, og i nokre kampar er ikkje kampbiletet heilt passande for meg og spelestilen min. Då bruker dei andre spelarar.

– Open for alt

Med omsyn til eiga fotballframtid og neste sesong seier Hauge:

– Det blir naturleg å få prata med agenten min og Milan for å høyre kva dei tenkjer og korleis ein skal få det beste ut av meg. Det er klart at eg vil spele. Eg er i ein alder der eg må spele for å utvikle meg og ta vidare steg.

– Eg er open for alt. Viss dei gir meg eit signal om at det blir lite speletid, så er eg open for å gjere noko anna. Men eg er veldig førebudd på å bli verande og kjempe hardt for ein plass på laget. Eg trivst godt i Milano og spelegruppa er veldig fin.

24 kampar

Totalt vart det 18 Serie A-kampar og eitt mål og dessutan fem Europa League-kampar og tre mål denne sesongen.

– Det er lett å hugse slutten med ni kampar på rad på benk, men eg har spelt på eit lag som vart nummer to i Serie A. Eg er godt fornøgd med sesongen sett under eitt, seier Hauge.

No har han teke seg ein velfortent ferie, før oppkøyringa med Milan startar om nokre veker.

– Eg har følt meg klar og tek med meg mykje frå den første sesongen. Eg visste at konkurransen var stor før eg gjekk dit.

Solbakken antydar grep

Det har vore skriveri denne sesongen om at Milan vil kjøpe Udinese-spelar Rodrigo De Paul, og at Hauge skal bli selt til Udinese i same slengen.

Også Watford har vore nemnd som ein aktuell destinasjon for Hauge. Sjølv tek Italia-proffen rykta med knusande ro.

– Eg vart ikkje fødd i går, så eg får det med meg. Eg veit korleis ting fungerer i denne bransjen, men eg legg vekk sånne ting og har fullt fokus der eg er.

Landslagssjef Ståle Solbakken meir enn antydar at Hauge må vurdere eigen situasjon.

– Milan er ein fantastisk klubb, og han treng ikkje spele alle kampane, men han kan ikkje ha ein heil sesong til utan kamprytme dersom han skal spele på det høgaste nivået og med landslaget. Det er noko rådgivarane hans og klubben må finne ut av, sa han på spørsmål om Hauges situasjon onsdag.

Solbakken offentleggjorde då troppen til dei kommande landskampane mot Luxembourg og Hellas. Der var Hauge med.

(©NPK)