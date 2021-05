Medium: Pochettino i samtalar med Tottenham om sjokk-comeback

sport

Både velrenommerte The Athletic og TV-giganten Sky Sports hevdar torsdag å ha kjelder på at argentinaren kan vere på veg tilbake til gamleklubben.

Dersom dei påståtte samtalane endar i ein avtale, gir Pochettino seg som trenar for den franske fotballgiganten Paris Saint-Germain berre seks månader etter at han starta i jobben.

49-åringen signerte i januar ein kontrakt med PSG som strekk seg til neste sommar. I tillegg har han opsjon på ytterlegare eitt år.

Sparka Mourinho

Pochettino leidde klubben til to cupsigrar i Frankrike denne sesongen, men i ligaen gjekk Neymar og lagkameratane tapande ut av gullkampen mot Lille. I Meisterligaen vart det semifinalespel, men der vart Pep Guardiolas Manchester City for gode.

No kan det bli nye møte mellom Pochettino og nettopp Guardiola i Premier League frå neste sesong.

Pochettino fekk sparken i Tottenham i november 2019. Inn kom José Mourinho. Portugisaren leidde London-klubben til sjetteplass i ligaen i sin første sesong med ansvaret.

Denne sesongen enda Tottenham på sjuandeplass. Mourinho vart sparka førre månad og mellombels erstatta av umeritterte Ryan Mason.

Vanskeleg

Pochettino erstatta på si side Thomas Tuchel i PSG. Tyske Tuchel er sidan henta til Chelsea. Dermed kan Pochettino òg komme til å treffe på forgjengaren sin i den franske klubben neste sesong.

The Athletic skriv likevel at det kan bli svært vanskeleg for Tottenham-sjef Daniel Levy å lande ein avtale om å hente argentinaren tilbake.

Det har både samanheng med lengda på kontrakten Pochettino har med PSG, og at den franske klubben vil vegre seg for plutseleg å stå utan trenar på ny.

