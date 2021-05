Kristiansund tukta svake Sarpsborg

sport

Sigeren var Kristiansund tredje på fem kampar og førte nordmøringane opp i tetstriden. Laget imponerte ikkje i treningskampane, men dei har skaffa seg ni fine poeng etter at det vart kamp om poeng.

Sigersmålet var av det fine slaget. Ein lang pasning vart følgd opp av ei heading av Torgil Gjertsen ned til Kartum, og 25-åringen sende ballen i mål på eit volleyskot.

Heimelaget har framleis mange spelarar ute med skade, og dei sleit med å finne vinnarformelen mot Kristiansund. Det var ikkje ufortent at bortelaget tok med seg poenga.

Største

Sarpsborg starta best og hadde eit par-tre sjansar som ikkje gav utteljing, men gjestene frå Nordmøre tok seg inn i kampen etter kvart i ein ikkje altfor fartsfylt 1. omgang.

Eit drygt kvarter inn i 2. omgang fekk Sarpsborg sin kanskje største sjanse. Kaptein Joachim Thomassen vart nydeleg frispelt på venstrekanten, men skotet frå Thomassen frå rundt 10 meter gjekk til side for mål. Der kunne og kanskje burde Sarpsborg ha teke leiinga.

Botnlag

Sarpsborg starta sesongen to med to poeng på to kampar føre kampen mot Kristiansund. Det opna med 0–0 mot Haugesund. Dei leidde lenge 1–0 over Odd, men Odd utlikna til 1–1 på tampen i førre kamp.

Odd og Haugesund er begge botnlag til liks med Sarpsborg.

I neste kamp skal Sarpsborg møte Vålerenga borte. Kristiansund tek imot Lillestrøm heime.

