Japansk legeforeining åtvarar: OL kan føre til nytt mutantvirus

Foreininga, som ifølgje nyheitsbyrået AFP representerer 130 legar over heile Japan, meiner at leikane kan føre til ein ny katastrofe.

– Opphavleg vart Tokyo-OL kalla eit arrangement for å vise gjenoppbygginga frå jordskjelv- og tsunami-katastrofen i 2011, men Tokyo-OL kan føre til ein ny katastrofe, seier Naoto Ueyama, leiaren av foreininga.

Han fryktar at ein ny virusvariant kan oppstå som kanskje vil bli kalla opp etter leikane i den japanske hovudstaden.

Den japanske regjeringa, OL-arrangøren og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har alle lova at dei allereie utsette leikane vil bli haldne med strenge smittevernreglar. Det blir ikkje opna for tilreisande publikummarar frå andre land. Ei avgjerd om innbyggjarar i Japan får tilgang til tribunane, er venta å komme i juni.

Ifølgje Reuters har berre fem prosent av den japanske befolkninga fått vaksine så langt.

– Folk frå meir enn 200 nasjonar er planlagde å komme til OL som byrjar om åtte veker og vil utgjere ein fare, seier Ueyama.

– Naudsituasjon

Den omtalte legeforeininga er ikkje åleine om å vere skeptisk til OL som startar 23. juli. The Tokyo Medical Association, med over 20.000 medlemmer, har ikkje bede om kansellering, men kjem med ei klar oppmoding.

– Å halde OL utan tilskodarar er det absolutte minimumet gitt dagens situasjon, sa leiar Haruo Ozaki på ein pressekonferanse torsdag.

– Dette er OL i ein naudsituasjon, la han til.

Ozaki oppmoda vidare regjeringa til å stramme inn tiltaka og kalla det «siste sjanse» til å få ned smittetalet før OL.

I Tokyo tillèt dei noverande restriksjonane opptil 5000 tilskodarar eller ein kapasitet på 50 prosent.

75 prosent vaksinerte

Blant folket i Japan har det òg vore stor motstand mot OL. Over 80 prosent av dei spurde i ei meiningsmåling for to veker sidan skulle helst sett at OL vart utsett eller avlyst.

Det var avisa Asahi Shimbun som presenterte undersøkinga. Avisa er òg offisiell partnar for sommar-OL, men publiserte onsdag ein leiar som tek til orde for at heile arrangementet bør avlysast.

IOC-president Thomas Bach har uttalt at minst 75 prosent av utøvarane og leiarane som skal bu i OL-landsbyen i Tokyo, vil vere vaksinerte før leikane startar.

IOC er òg samde med Pfizer om ein vaksineavtale som skal sikre vaksinar til dei fleste utøvarane, også dei norske, fram mot starten 23. juli.

Tiltak

Det vil samtidig bli strenge restriksjonar for alle involverte. OL-arrangøren har publisert omfattande regelbøker til utøvarar, støtteapparat og presse.

Tiltaka inkluderer til dømes dagleg testing og forbod mot bruk av offentleg transport.

I Japan er det så langt registrert 725.536 tilfelle av koronasmitte, ifølgje Worldometers. 12.497 er døde.

Smittetrenden er på veg ned igjen etter at ei ny bølgje toppa seg med over 7700 nye tilfelle på éin dag i byrjinga av mai.

