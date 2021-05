Glimt og RBK varslar breiddefotball-markering

sport

På eigne nettsider skriv regjerande seriemeister Glimt at det blir lagt opp til ei markering etter innmarsjen i eliteseriemøtet med Haugesund.

– Først og fremst må vi opne breidda for folkehelsa. Det er både for den fysiske og mentale helsa til folk viktig at vi kjem i gang snart, seier Glimt-spelar Vegard Leikvoll Moberg.

«Bodø/Glimt støtter Leikvoll Moberg og alle andre som mener at breiddefotballen bør åpnes. I kveld, kommer vi til å markere vårt standpunkt i saken», heiter det på Glimts nettsider.

RBK-støtte

Torsdag oppmoda Norsk Toppfotball klubbane i dei to øvste divisjonane for menn, og dessutan toppserien for kvinner, til å markere støtte til breiddefotballen, melder NRK. Rosenborg stadfestar overfor kanalen at dei vil følgje oppmodinga.

– Vi vil markere at vi sjølvsagt støttar dette og jobbar for å få breidda i gang. Dette er viktig både for fotballen, rekruttering og det helsemessige aspektet, seier dagleg leiar Tove Moe Dyrhaug.

Tidlegare denne veka gav spelarane i Stjørdals-Blink si støtte til breiddefotballen ved å ikle seg draktene til 11 lokale klubbar i samband med 1. divisjonsmøtet med Jerv.

Spelarane i breiddefotballen har ikkje kunne trene med full kontakt eller spele kampar sidan koronapandemien braut ut. Den siste tida har regjeringa fått kritikk for at gjenopninga lèt vente på seg.

Høie reagerte

Ei rekkje breiddeklubbar har dei siste dagane varsla at dei no vil bryte tilrådinga til regjeringa om avstand for å kunne trene normalt. I Tromsø har enkelte klubbar allereie byrja å trene med full kontakt.

Onsdag gjekk helseminister Bent Høie kraftig ut då NTB konfronterte han med dette. Helseministeren var tydeleg på at han forventar at idretten rettar seg etter tilrådingane som finst.

– Forventninga mi er at Norges idrettsforbund ryddar opp i det umiddelbart viss dei avdekkjer den typen forhold, sa Høie til NTB.

Idrettspresident Berit Kjøll sa i etterkant til NTB for at ho forventar at tilrådingane blir følgde.

Regjeringas gjenopningsplan legg opp til at breiddeidretten kan ta opp att trening med kontakt frå 17. juni.

(©NPK)