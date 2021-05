Eliteserieklubbar markerte støtte til breidda før kampstart

sport

Glimt-spelarane heldt opp drakter og skjerf frå breiddeklubbar før oppgjeret mot Haugesund. På Åråsen kom Lillestrøm og Odd-spelarane ut på banen med plakatar med påskrifta «Få bredden i gang – nå»

Strømsgodset-spelarane heldt opp drakter frå breiddeklubbar før kampen mot Tromsø. Viking-spelarane hadde på seg draktene til breiddeklubbar før møtet med Mjøndalen.

– Først og fremst må vi opne breidda for folkehelsa. Det er både for den fysiske og mentale helsa til folk at vi kjem i gang snart, seier Glimt-spelar Vegard Leikvoll Moberg.

Oppmoda til aksjon

Ifølgje NRK har Norsk Toppfotball oppmoda klubbane om å markere støtte til breiddefotballen.

Rosenborg har varsla at klubben vil ha ei draktmarkering før heimekampen sin søndag.

– Vi vil markere at vi sjølvsagt støttar dette og jobbar for å få breidda i gang. Dette er viktig både for fotballen, rekruttering og det helsemessige aspektet, seier dagleg leiar i RBK, Tove Moe Dyrhaug, til NRK.

Debatten om breiddeidretten har gått føre seg lenge, og har tidvis vore oppheita.

Høie reagerte

Ei rekkje breiddeklubbar har dei siste dagane varsla at dei no vil bryte tilrådinga til regjeringa om avstand for å kunne trene normalt. I Tromsø har enkelte klubbar allereie byrja å trene med full kontakt.

Onsdag gjekk helseminister Bent Høie kraftig ut då NTB konfronterte han med dette. Helseministeren var tydeleg på at han forventar at idretten rettar seg etter tilrådingane som finst.

– Forventninga mi er at Norges idrettsforbund ryddar opp i det umiddelbart viss dei avdekkjer den typen forhold, sa Høie til NTB.

Idrettspresident Berit Kjøll sa i etterkant til NTB for at ho forventar at tilrådingane blir følgde.

Regjeringas gjenopningsplan legg opp til at breiddeidretten kan ta opp att trening med kontakt frå 17. juni.

(©NPK)