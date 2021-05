Solbakken går mot regjeringa: – Det er ikkje noko argument

sport

På pressekonferansen på onsdag tok landslagssjefen ut troppen som skal spele privatkampane mot Luxembourg og Hellas i juni. Han tok seg samtidig òg tid til å snakke for dei lågare divisjonane som ikkje har spelt ein offisiell fotballkamp på langt over eit år.

– Alt tilseier at ein klarer det fint utan at smittetrykket blir høgare. Eg trur vi er der at vi må ha ei stor forståing for frustrasjonen med tanke på å setje i gang breiddeidretten. Effekten det har på så kvardagen til mange, kan ikkje undervurderast, sa Solbakken.

Fleire breiddefotballklubbar har uttalt at dei vil trasse tilrådingane og starte med kontakttrening.

Ifølgje Aftenbladet har 3.-divisjonsklubben Brodd i Stavanger teke kontakt med motstandarane sine for å informere om at dei vil sjå bort frå tilrådingane til styresmaktene om å unngå kontakt for dei over 20 år. Dei kjem til å starte med normal trening 31. mai.

Held ikkje lenger

NTB veit at fleire klubbar i same divisjon vurderer det same, og mange håpar at det blir eit felles opprop.

Avisa iTromsø fortel at fleire klubbar i Troms har byrja med normale treningar. Mellom anna Skarp og Ishavsbyen i 4.-divisjon. Det gjeld òg divisjonskollega Storelva. Andre lag vil vurdere det same, ifølgje avisa.

Tidlegare har fleire klubbar på Sunnmøre gått ut og sagt det same.

Landslagssjef Solbakken har sympati med situasjonen og er usamd med regjeringa, men vil ikkje gå ut med støtte til klubbane som trassar tilrådingane.

– Du set pistolen i panna på meg no. Eg kan ikkje seie noko anna enn at eg har den største sympatien. Det har vore eit ekstremt tolmod og lojalitet. Og eit argument som eg synest ikkje held lenger, er einmetersregelen, at det kan føre til at andre i samfunnet ikkje er lojale mot einmetersregelen. Det er ikkje noko argument, sa Solbakken på spørsmål frå NTB.

Helseminister Bent Høie har uttalt at folk ville mista respekten for éinmetersregelen om breiddefotballspelarar fekk setje i gang med kontakttrening.

Halvannan meter

Landslagssjefen viser òg til den mykje omtalte Olsvik-rapporten, som var bestilt av NFF.

– Rapportane som finst, viser at det ikkje gir noko større smittetrykk. Alt tyder på det. Då trur eg folk heller går ein og halv meter (unna kvarandre) enn ein meter for at vi skal få til det der. Eg må berre seie at eg har den største sympatien og støttar hundre prosent opp om frustrasjonen, tok han opp att.

Ifølgje regjeringa kan breiddeklubbane trene med kontakt igjen tidlegast 17. juni i det som blir trinn tre i gjenopningsplanen.

Tilrådinga til regjeringa no, der det ikkje er sett i verk lokale tiltak som er strengare, er at vaksne kan drive organisert aktivitet så lenge dei kan halde minst éin meters avstand.

Det gjeld for 3. divisjon herrar og nedover, og dessutan 2. divisjon for kvinner og nedover.

