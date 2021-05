Klar Høie-beskjed: Idretten må rydde opp i smittevernbrot i breiddefotballen

sport

Det sa helseministeren då NTB onsdag konfronterte han med at fleire fotballklubbar er i gang med trening med full kontakt. Det er i strid med gjeldande tilrådingar.

Trenar Vidar Haldorsen i Tromsø-klubben Skarp stadfestar overfor iTromsø at spelarane hans har byrja «å trene normalt». Det same skal gjelde 4. divisjonskollega Ishavsbyen. Andre lag vurderer visstnok det same.

3.-divisjonsklubben Brodd i Stavanger har teke kontakt med motstandarane sine for å informere om at dei vil sjå bort frå tilrådingane til styresmaktene om å unngå kontakt for dei over 20 år. Dei kjem til å starte med normal trening 31. mai, melder Aftenbladet.

Det liker helseministeren svært dårleg.

– Forventninga mi er at Norges idrettsforbund ryddar opp i det umiddelbart viss dei avdekkjer den typen forhold, seier Bent Høie til NTB.

Ikkje eigna for forskrift

På spørsmål om det finst sanksjonsmoglegheiter mot dei aktuelle klubbane, all den tid avstandskravet er ei tilråding og ikkje forskrift, svarer statsråden:

– Eg oppfattar at NIF har vore tydelege heile vegen at dei meiner idretten skal følgje dei til kvar tid gjeldande reglane og råd på dette området. Om ein innanfor idretten får lag og foreiningar som ikkje gjer det, er det først og fremst eit oppdrag for NIF.

Helseministeren avviser at einmetersregelen burde vore forskriftsfesta.

– Vi meiner ein del av råda og reglane vi har ikkje eignar seg like godt for forskriftsfestning, seier han.

– Hovudutfordringa for breiddeidretten for vaksne er at han omfattar veldig mange menneske i Noreg og er ganske hyppig i løpet av veka. Viss vi i denne fasen hadde gitt unntak for eitt av dei viktigaste verkemidla vi har, krav om ein meters avstand, på eit så stort samfunnsområde, trur eg dei fleste forstår at det hadde vore frykteleg vanskeleg å ha legitimitet i å behalde det rådet på andre område som omfattar betydelege færre menneske enn det breiddeidretten gjer, seier han.

Solbakken usamd

Det siste argumentet viste landslagssjef Ståle Solbakken lita forståing for då han møtte pressa onsdag. Også der vart breiddefotballen eit tema.

Solbakken ville samtidig ikkje gi direkte støtte til klubbane som no bryt avstands-tilrådinga.

– Du set pistolen i panna på meg no. Eg kan ikkje seie noko anna enn at eg har den største sympatien. Det har vore eit ekstremt tolmod og lojalitet. Og eit argument som eg synest ikkje held lenger, er einmetersregelen, at det kan føre til at andre i samfunnet ikkje er lojale mot einmetersregelen. Det er ikkje noko argument, sa landslagssjefen på spørsmål frå NTB.

Han argumenterte deretter for at folk truleg vil halde større avstand i andre samanhengar dersom kontakt vart tillate på fotballbanen.

Ifølgje regjeringa kan breiddeklubbane trene med kontakt igjen tidlegast 17. juni i det som blir trinn tre i gjenopningsplanen.

Regjeringas tilråding no, der det ikkje er sett i verk lokale tiltak som er strengare, er at vaksne kan drive organisert aktivitet så lenge dei kan halde minst éin meters avstand.

Det gjeld for 3. divisjon herrar og nedover, og dessutan 2. divisjon for kvinner og nedover.

