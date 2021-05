Japansk avis vil avlyse OL

sport

Avisa har publisert ein leiar snaue to månader før leikane går i gang 23. juli. Avisa peikar på risikoen for smittespreiing og auka press på Japans helsevesen, melder Reuters.

– Vi ber statsminister Yoshihide Suga om roleg og objektivt vurdere situasjonen og ta ei avgjerd om å avlyse storhendinga i sommar, heiter det i leiaren i avisa.

Motstand

Asahi Shimbun er ei anerkjend venstreorientert avis i Japan som ofte er kritisk til Det liberaldemokratiske partiet, statsminister Sugas parti.

Store deler av Japan, inkludert vertsby Tokyo, er i unntakstilstand for tredje gong. Barar og restaurantar er stengde, og sportsarrangement blir avvikla utan tilskodarar.

Meiningsmålingar har i vår vist mykje motstand i den japanske befolkninga om å gjennomføre leikane. Japans regjering og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har stått fast ved at OL blir halde som planlagt 23. juli til 8. august.

Risiko

I leiaren heiter det at ein ikkje bør utsetje seg for risikoen det er å halde arrangementet. Den skuldar òg IOC-leiarar, inkludert visepresident John Coates, for å vere heilt ute av takt med resten av den japanske offentlegheita.

Coates svarte eit «absolutt ja» då han førre veke vart spurd om leikane kan bli haldne samtidig som det er unntakstilstand. Tokyo og delar av Japan er venta å halde fram til 20. juni.

Ei kansellering av leikane vil koste Japan dyrt.

(©NPK)