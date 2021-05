Hovlands hobby har hjelpt med stress i pressa situasjonar: – Kan ta mykje derfrå over til golf

sport

Hovland har nemleg spelt mykje poker den siste tida når han ikkje speler turneringar og har fri. Det føler han har hjelpt han i golfen, der han i fleire turneringar har halde hovudet kaldt når det har kokt som mest.

– Iblant blir eg jo nervøs, spesielt når det betyr litt ekstra, men eg blir ikkje så stressa. Eg speler ein del poker, og trur det har hjelpt tankegangen min. Både i golf og poker er det matematikk involvert, seier han til NTB.

– Det er strategiar, tal og statistikk i både poker og golf, som er spennande. Ein kan gjere alle dei riktige vala og likevel tape i poker, noko som også kan skje i golf. Men i lengda jamnar ting seg ut. Eg synest det er veldig gøy med poker og har mykje å lære der. Ein kan ta med seg mykje frå poker til golf og mykje frå golf til poker.

Leverer «alltid» siste dag

Hovland-søndag har vorte eit omgrep i golfmiljøet. Det handlar om at nordmannen «alltid» leverer på den fjerde og siste dagen av ei turnering. Seinast i Valspar Championship i starten av mai hoppa han oppover listene med den beste søndagen av alle spelarar.

– Som sagt stressar eg ikkje så mykje, og synest golf er gøy. Då blir det lett å levere òg den siste dagen, og som oftast har eg ikkje noko å tape, seier han.

Hovland har vorte ein medieyndling i løpet av sin relativt korte proffkarriere. I tillegg er han ein av få spelarar som held oppe humøret gjennom rundane, smiler og er blid, sjølv om det ikkje alltid går vegen.

– Sjølv om alle trur eg er blid heile tida, er eg jo ikkje det. Eg blir frustrert og viser kjensler iblant. Men i den norske kulturen ligg det jo at ein er høfleg og ålreit. Det krev ikkje så mykje, og eg har alltid smilt mykje. Det er berre slik eg er. Det er hyggjeleg at folk synest det er kult at eg er ein blid fyr. Det gjer meg berre blidare, seier han og smiler.

Bruker ikkje mental trenar

Golfstjerna fortel at han ikkje nyttar seg av ein mental trenar. Hovland har vorte hylla for mentaliteten sin og å ikkje la dårlege slag øydeleggje for resten av runden. Han er ein meister i å tenkje framover.

– Det er ikkje noko hokuspokus. Eg lærer mykje av dei turneringane eg spelar, men har ingen mentale rutinar eller gjer noko spesielt. Men eg stoler på ferdigheitene mine. Eg har eit nærspel som ofte reddar meg, sidan eg har vorte ein betre puttar og chippar.

– Så ein dobbeltbogey (to slag over par) på eit hol er ikkje undergangen i verda. Og så speler ein fire rundar. Det går alltid litt opp og ned.

Stabiliteten og det solide spelet har gjort at Hovland er ein av favorittane til alt han stiller opp på.

– Det er kult. Folk har trua på meg, det har eg òg. Det er ikkje langt unna før eg har ein siger til, men eg stressar ikkje noko med det. Eg vil sjølvsagt vinne meir, og held eg fram å gjere det eg har gjort i det siste, veit eg at eg har ein god sjanse til å vinne i alt eg stiller opp i.

(©NPK)