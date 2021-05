Heimlege spelarar med i Solbakkens landslagstropp – regjeringa gav karanteneunntak

sport

Det opplyste landslagssjefen då han møtte pressa for å presentere dei utvalde onsdag.

– Det er del spelarar frå eliteserien med. Det er fordi dei har fortent det. Lise (Klaveness) og eg har hatt ein god dialog med Abid Raja for berre 30 minutt sidan, der vi har fått lovnader om at dei norske spelarane, til liks med dei olympiske og paralympiske utøvarane, får unntak frå karantenereglane, sa Solbakken.

Han understrekar at NFF forpliktar seg til å ta smittevernet på endå større alvor, og at dei aktuelle spelarane blir underlagde eit strengt regime når dei kjem heim.

– Dei kan samtidig vere disponible for dei respektive klubbane sine i dei kommande eliteseriekampane, sa Solbakken.

Hadde alternativ tropp

Landslagssjefen understreka vidare at det ikkje var gitt at unntaket frå regjeringa kom.

– Dette er så ferskt at vi hadde planlagt ein alternativ tropp, sa Solbakken.

Så seint som eit par timar før uttaket på onsdag stadfesta både NFFs elitedirektør Lise Klaveness og Kulturdepartementet overfor NTB at det ikkje var noka avgjerd i saka.

Solbakken hadde derfor alliert seg med ei rekkje utanlandsproffar som stod klare til å bidra dersom regjeringa hadde sett foten ned for karanteneunntak for dei heimlege spelarane.

Landslagssjefen understrekar at dei spelarane som no likevel ikkje fekk plass i troppen, har vist forståing for den vanskelege situasjonen rundt dei kommande kampane.

Viktige oppgjer

Troppen til oppgjera mot Luxembourg og Hellas skulle vore offentleggjort tysdag. Seansen vart utsett til onsdag i håp om at eit svar frå regjeringa ville vere klart.

Med i troppen er ei rekkje debutantar frå Eliteserien: Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Molde), Aron Dønnum (Vålerenga) og Kristoffer Zachariassen (Rosenborg).

Dei to siste frå heimleg serie er Moldes Stian Gregersen og Glimts midtbanemotor Patrick Berg.

Dei kommande landskampane skal spelast i Malaga som følgje av innreiserestriksjonar til Noreg. Dersom spelarar frå Eliteserien hadde reist dit utan unntak, ville dei risikert å bli sitjande i karantene på hotell etter heimkomst.

Noreg møter Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. Kampane er viktige i oppkøyringa til VM-kvalifiseringsoppgjeret i haust.

Troppen ser slik ut:

Målvakter:

André Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (FC København), Per Kristian Bråtveit (Groningen).

Forsvar:

Kristoffer Ajer (Celtic), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Birger Meling (Nimes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Ural).

Midtbane:

Fredrik Aursnes (Molde), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Aron Dønnum (Vålerenga), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Martin Ødegaard (Arsenal).

Angrep:

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Kristian Thorstvedt (Genk).

