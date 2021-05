Zucca og Wild held håp i sluttspelsavansementet

sport

Dei har moglegheit til utlikne til 3–3 i kampar heime i St. Paul natt til torsdag.

Minnesota Wild hadde ein strålande 1. periode der dei leidde 3–1 i Las Vegas. Mark Stone sørgde for at heimelaga tok leiinga 1–0 etter 8.14 minutt, men berre 52 sekund seinare utlikna Minnesota Wild ved Kirill Kaprizov etter målgivande pasning frå Zuccarello. Zack Parise snudde for Wild knappe tre minutt seinare, og 16.34 minutt ut i perioden var det Jordan Greenway sin tur til 3–1.

Skåringane var heilt nødvendige for Wild som måtte vinne kampen for å halde liv i sluttspelsoppgjeret. Vegas Golden Knights leidde 3–1 i kampar i oppgjeret, og dei ville ha avgjort det heile og teke seg til 2. runde i sluttspelet med endå ein siger.

Levande

Alec Martinez reduserte for heimelaga i 2. periode, men det hjelpte ingenting. Nico Sturm sette pucken i open kasse til 4-2-siger med 39 sekund igjen å spele.

Minnesota Wilds siger betyr at sluttspelsoppgjeret lever. Dei forsvarte seg med liv og lyst etter at dei tok leiinga 3–1. Cam Talbot storspelte i mål. I 2. periode dominerte heimelaga fullstendig og vann skotstatistikken heile 22–1. Talbot mista aldri hovudet og heldt buret reint. I 3. periode måtte han sleppe inn eit mål, men det hjelpte ikkje for Vegas-laget denne gongen.

Flott

Zuccarellos målgivande pasning til 1–1 var av det praktfulle slaget. Den norske 33-åringen viste fine taktar då det gjaldt som mest. Han fekk 15.32 minutt på isen.

Minnesota Wild må vinne dei to neste kampane òg for å ta seg vidare i sluttspelet.

