Vill kriseplan for Bislett Games: Kan flyge inn utøvarar midt på natta

sport

Steinar Hoen understrekar at han set det på spissen, men kriseplanen han lanserer overfor NTB som ei mogleg løysing, viser i alle fall kor mykje han vil arrangere Bislett Games 1. juli.

Det er datoen for når Noreg truleg sluttar seg til EUs vaksinepassordning, som vil gjere at dei vaksinerte OL-utøvarane kan komme inn i landet utan karantene.

– Viss vi ikkje får nokon unntak, er det ikkje utenkjeleg at vi bookar eit fly som går frå Stockholm midnatt dagen før, og som er i Oslo 1. juli. Utøvarane kjem då på hotell i 2-3-tida, og konkurrerer kvelden etter, seier Hoen til NTB.

– Vil internasjonale stjerner gå med på det?

– Ja, viss eg snakkar med dei om det, så trur eg det, seier Hoen.

Søv ikkje godt

Ein knapp månad før Bislett Games etter planen skal arrangerast, er det meste framleis uklart. Mykje kan endre seg i vekene framover, både når det gjeld smittetrykk og koronareglar.

Hoen seier Bislett Games er i ei særstilling og kan kaste seg fort rundt. Det gjer at dei ikkje treng å avlyse på grunn av for lite tid til førebuingar.

– Eg trur det er eit anna klima 1. juli enn det er no. Mykje skal gå gale viss vi ikkje kan arrangere. Er det uvisse: ja. Søv eg godt om natta: nei. Men har eg håp? Ja! Vi meiner vi kan gjennomføre dette på ein forsvarleg måte, seier Bislett Games-generalen.

To svarlause spørsmål

Det er to spørsmål som står att: Korleis kan utøvarane sleppe inn utan karantenetid, og korleis blir reglane for tilskodarar?

Nasjonalt ser det ut til at det blir opning for 5000 tilskodarar fordelte på ti kohortar, men Oslo kan komme med eigne reglar.

Når det gjeld karanteneunntaket for utøvarane, påpeikar Hoen at utøvarane kjem til å vere vaksinerte, og at dei er på arbeidsreise.

– Viss vaksinesertifikatet blir gjeldande frå 1. juli, og vi har vaksinerte utøvarar. Kan dei då få eit unntak for å komme inn dagen før til dømes?

Førebels vil ikkje Hoen rette førespurnader om dette til styresmaktene. Erfaringane frå fjoråret, då det vart arrangert eit Impossible Games, tilseier at situasjonen kan endre seg radikalt.

– Vi vil fremje førespurnadene når vi veit kva førespurnader vi skal fremje. Viss vi hadde søkt no, hadde vi fått nei, men det er etter dagens reglar, seier Hoen.

Håpar på fest i Oslo

Han er klar på at alt kan endre seg, òg til det verre. Ei ukontrollert smitteutvikling eller nye mutantar som vaksinane ikkje bit på, kan gjere det umogleg å arrangere.

Men håpet er altså at 5000 tilskodarar kan slusast gjennom tolv inngangar (medrekna nødutgangar) inn til eit Bislett Games med internasjonale utøvarar på startstreken.

– Vi må òg spørje oss om ikkje vi i Noreg skal ta litt ansvar for å arrangere noko vi og. No har vi avlyst skirenn og spelt landskampar på Malta. Viss ein blir invitert på fest gong på gong, skal ein ikkje arrangere sjølv ein gong og? spør Hoen.

(©NPK)