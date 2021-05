Trenaren forlèt Lille to dagar etter seriegullet – blir jakta av storklubbar

sport

Galtier avslører overfor storavisa L'Equipe at han gir seg berre to dagar etter at laget sensasjonelt vann den franske fotballigaen.

– Eg trur rett og slett berre at tida mi her er over, seier han.

54-åringen avslører i det same intervjuet at han har fått jobbtilbod frå Serie A-klubben Napoli og dei franske toppklubbane Nice og Lyon.

Galtier overtok Lille i desember 2017. Årets seriegull var den første tittelen han vann med klubben.

Laget har overraska stort denne sesongen ved å vippe Paris Saint-Germain ned frå den franske fotballtrona. Ligagullet vart sikra med 2-1-siger over Angers søndag.

(©NPK)