Tidlegare Kollen-sjef mot comeback som visepresident i skiforbundet

Sæterøy er innstilt til visepresidentvervet av valkomiteen før skitinget 12. juni. Det kjem fram av innstillinga som vart offentleggjord tysdag.

51-åringen har òg tidlegare vore visepresident. Ho vart vald til vervet i 2012, men måtte då trekke seg som følgje av at ho vart dagleg leiar for Holmenkollen Skifestival i 2014.

Ho slutta i Kollen-jobben i fjor.

– Først og fremst er eg glad for innstillinga, og ser fram til å ta fatt på oppgåva på nytt om eg blir vald. Det vart jobbskifte sist gong som gjorde at eg ikkje kunne fullføre vervet, men etter sju år som dagleg leiar i Holmenkollen Skifestival ser eg no fram til å kunne ta med meg både operativ idrettserfaring i tillegg til lang næringslivserfaring inn i vervet som visepresident. Eg er veldig motivert for denne oppgåva, seier Sæterøy.

Ho er frå før medlem av fristilskomiteen i skiforbundet og hovudkomiteen i fristil, friski og snøbrett i Det internasjonale skiforbundet. 51-åringen har hatt verv i Skiforbundet siste 11 år.

Valkomiteen har vidare innstilt Sigrid Johanna Snuggerud som ny ungdomsrepresentant i forbundsstyret. 22 år gamle Snuggerud kjem frå Gjøvik. Ho vart nestleiar i Gjøvik Skiklubb i ein alder av 16 år.

Det blir innstilt på attval av Erik Røste som skipresident. Attval får òg fotballklubben Rosenborgs daglege leiar Tove Moe Dyrhaug i rolla som styremedlem.

Valkomiteen innstiller vidare på desse andre styremedlemmene: Sveinung Karlsen, Erik Bruun, Birgit Skarstein, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Alf Tore Haug, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen og Rolf Bryn.

