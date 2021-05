Solskjær føre finalen: – Spelarane er klare

sport

Vel ni månader har gått sidan Solskjærs menn rauk ut i semifinalen i Europaligaen, og både nordmannen og spelarane hans ser ut til å ha ei kjensle av at laget er betre og meir modent denne gongen.

Då United-sjefen heldt pressekonferanse føre finalen på onsdag mot Villarreal, var han tydeleg på at det viktigaste er at spelarane er klare for oppgåva som ventar – og at dei faktisk er klare.

– Det handlar ikkje om meg. Eg har sjølvtillit nok. Eg stolar på spelarane. Dei er klare for dette, og det er hovudsaka. Eg har sett noko vekse i dei, meir sjølvtillit, dei er meir robuste, og meir motstandsdyktige mot smellar. Eg trur vi er klare for dette no.

Minnet om Barcelona

Finalen blir spelt på dagen 22 år etter at Solskjær avgjorde meisterligafinalen mot Bayern München med det historiske overtidsmålet sitt i Barcelona. Den noverande manageren har eitt og anna han kan dra med seg frå den gongen.

– Stol på laget ditt, og stol på instinktet ditt. Vit at innbytarane kan spele ei viktig rolle for oss. Så ver gjerne sur på meg om du ikkje får starte, men ver klar når du kjem på banen, sa han med tilvising til spelarane sine.

– Vi planlegg å vinne, og vi forventar å vinne, men det gjer Unais (Emery) gutar òg. I ein finale er det 50/50. Kva som helst kan skje, og du må vere klar for alt. Det er det som er det spesielle med ein finale, han blir avgjord der og då.

Maguire?

Det store spørsmålet føre finalen på onsdag er om Uniteds kaptein og nøkkelspelar Harry Maguire kan spele kampen. Midtstopparkjempa vart skadd for to veker sidan og kjempar ein kamp mot klokka for å bli klar.

– Vi skal ha ei treningsøkt no, og Harry skal nok jogge litt opp og ned langs sidelinja. Elles ser vi ganske så bra ut, sa Solskjær og la til at han ikkje vil ta avgjerda rundt Maguire før i timane inn mot kampen.

United kan stille med ein kamptropp på 23 mann, så det er svært sannsynleg at kapteinen i det minste får plass på benken mot Villarreal.

Gleder seg

Venstreback Luke Shaw, som har vore svært formsterk dei siste månadene, gleder seg litt ekstra til finalen. Han mista både 2017-finalen (siger over Ajax) og fjorårets sluttspel Europaligaen på grunn av skadar.

– Alle verkar avslappa og nyt augneblinken. Det er ei stund sidan vi var i ein finale no, og vi skal gjere alt vi kan for å vinne dette trofeet, seier Shaw.

Trofé er ein del av klubben Manchester United, meiner lagkameraten Bruno Fernandes, som meiner laget er mykje modnare enn i fjor.

– Laget har vakse mykje. Vi er betre enn i semifinalen i fjor. Men vi må vinne for at det skal vere perfekt. Det er 50/50. Vi møter eit tøft lag og skal gjere vårt beste for å kunne reise fornøgde heim.

(©NPK)