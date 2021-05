Noregs OL-tropp får første vaksinestikk denne veka

sport

Toppidrettssjef Tore Øvrebø stadfestar overfor NTB tysdag at startskotet for vaksinasjonen går allereie denne veka.

Førre veke skisserte Øvrebø overfor TV 2 at det var håp om at dei første vaksinane kunne bli sette innan utgangen av mai, men heldt moglegheita open for at det kunne dryge noko lengre.

No er den endelege avklaringa på plass. Dermed startar vaksinasjonen om kort tid.

– Det blir sånn. Første stikk blir denne veka, seier Øvrebø.

IOC-avtale

Viss det ikkje skjer noko spesielt, er dermed Tokyo-troppen fullvaksinerte i god tid før dei utsette sommarleikane i Japan startar.

– Når du bestiller time i dette systemet, får du to timar. Dermed får du samtidig beskjed om når du får andre stikk, slik at det blir kortast mogleg intervall mellom dei to dosane, seier toppidrettssjefen.

Kor mange dosar som skal setjast i tida som kjem, tør ikkje Øvrebø å seie nøyaktig. Enkelte i den norske OL-delegasjonen er allereie vaksinert gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Resten får vaksinedosar som IOC har stilt til rådvelde som følgje av ein avtale med legemiddelprodusenten Pfizer.

Får offentleg hjelp

Jobben med å setje vaksinane blir koordinert av helsevesenet. Det er toppidrettssjefen takksam for.

– Vi er glade for at det offentlege står for gjennomføringa, sånn at alt blir koordinert med registrering i offentlege system. Då blir det veldig ordentleg, seier han.

– Ein har kontroll over vaksinesituasjonen, og så slepper vi logistikkutfordringar. Vi slepp å organisere dette på eigen kjøl med alt det tekniske og administrative det ville medført, legg han til.

OL i Tokyo blir innleidd 23. juli.

