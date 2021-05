Modric forlengde kontrakten med Real Madrid

sport

Det stadfestar den spanske fotballgiganten tysdag.

35 år gamle Modric har spelt for Real Madrid sidan 2012. Han vart då henta til klubben frå Tottenham.

Det har dei siste sesongen vore spekulerte i at tida til midtbanespelaren i Real kunne gå mot slutten, men no er det klart at kroaten held fram endå eitt år.

Real Madrid enda opp med å ta sølvmedaljane i årets spanske fotballsesong. Atlético Madrid vart ligameister.

Kontraktsforlenginga til Modric betyr at 35-åringen vil gi Martin Ødegaard kamp om plass på midtbanen, dersom nordmannen speler i Real Madrid neste sesong.

