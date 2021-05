Golftopp legg seg flat – beklagar fullt tilskodarkaos

sport

Elleville tilskodarar strøymde ut på banen då den amerikanske veteranen skulle slå sine siste slag på vegen mot det som vart ein historisk major-triumf. På veg mot greenen hadde Mickelson nesten problem med å komme seg fram.

No opplyser PGA-sjef Seth Waugh i ei fråsegn at han personleg har beklaga situasjonen som oppstod overfor golfstjerna. Amerikanaren Brooks Koepka, som gjekk saman med Mickelson og vart nummer to i turneringa, har òg fått ei unnskyldning.

Mickelson heldt nervane i sjakk i publikumskaoset. Etterpå omtalte han dei uverkelege scenene som «nervepirrande, men fantastisk». Koepka var mindre imponert over nærkontakten med fansen.

– Det hadde vore gøy dersom eg ikkje hadde hatt ein kneskade og vart treft i kneet eit par gonger av tilskodarane. Ingen brydde seg om det, sa han.

Ifølgje PGA-sjefen Waugh vart tryggingspersonellet til turneringa tekne på senga av avgjerda til publikummarane om å ta seg inn på banen.

Golftoppen uttrykkjer vidare at han beklagar situasjonen som fekk spelarane og caddiane deira til å føle seg «utsette».

– Vi set alltid tryggleiken til spelarane på toppen av lista vår, og vi er takksame for at ro og orden vart retta opp igjen i etterkant. Eg har snakka med begge spelarar og beklaga, seier Waugh.

(©NPK)