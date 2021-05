Breiddeopprøret fortset – trenar har fått massiv respons

sport

Trenaren på Sunnmøre har òg fått med seg Ørsta, Volda, Åmdal og Vartal i opprøret han varsla til TV 2 førre veke.

Til NTB seier han at responsen har vore enormt.

– Eg har fått masse telefonar og prata med masse folk, seier Nydal og nemner alt frå eliteseriespelarar til breiddeklubbar som har teke kontakt.

– Det har vore ei unison støtte, rett og slett. Sannsynlegvis er det mange som tek steget, seier han.

Nydal meiner det er på tide at vaksne får spele fotball òg i lågare divisjonar. Til no er det letta på restriksjonane for dei to øvste divisjonane for kvart kjønn. 2.-divisjon for herrar starta denne veka opp med trening.

– I fjor vart det spelt 150.000 fotballkampar med eit heilt anna smittetrykk for dei opp til 19-årsalderen. Utan at det kom nokre signal på smitteutbrot. Vi ønskjer å ta ansvar, ikkje bryte noko, men vise at vi får det til, seier Nydal.

Støtte

Leiar i Divisjonsforeningen, Kari Lindevik, har forståing for grepet klubben til Nydal og dei andre har teke. Ho representerer mellom anna klubbane i 3. divisjon.

– Eg forstår klubbane på Sunnmøre. Frustrasjonen er at det verkar som det har gått så mykje prestisje hos styresmaktene at dei ikkje vil innsjå at det blir feil, og at det dermed blir mogleg å ombestemme seg. FHI tilrådde opning, men gong på gong veit regjeringa best, seier ho til NTB.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund (NFF) meiner restriksjonane har gått for langt.

– Eg har den djupaste respekten for den formidabelt vanskelege oppgåva til styresmaktene under pandemien. Verkeleg. Mange delar har imponert meg kraftig, men på idrettens og fotballens område opplever vi no uforholdsmessige tiltak der smitteverngevinsten ikkje på nokon måte står i forhold til ulempene. Dette som glepp ut av hendene våre, sportsleg og for folkehelsa, blir veldig vanskeleg å finne igjen, seier ho til NTB.

Rapport

Lindevik er opprørt over at breidda ikkje har fått komme i gang. Ho lét seg provosere av førre vekes mangel på gode nyheiter frå kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H).

– Det blir mana blant osloklubbene, sunnmørsklubbene og i sosiale medium. Det er fullt av frustrasjon, og det forstår eg utruleg godt. Det som skjedde i april, der Raja og Høie nærast lova at skulle gjere alt dei kunne for at breidda skulle få gode nyheiter frå og med 24. mai, så kom dei med at ein kan samle 30 på trening, ikkje 20. Det var inga god nyheit. Mange klubbar har ikkje 20 spelarar. Det var berre meir provoserande, seier Lindevik til NTB.

Laga vil ikkje bryte koronaforskrifta om dei trenar med kontakt frå torsdag, men trasse tilrådinga til regjeringa. Tilrådinga, der det ikkje er sett ned lokale tiltak som er strengare, er at vaksne kan drive organisert aktivitet så lenge dei kan halde minst éin meters avstand.

Mange i breiddefotballen har argumentert for gjenopning ved å vise til ein NFF-bestilt rapport skriven av eit utval leidd av Ørjan Olsvik. Sistnemnde er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

«Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet», heiter det i konklusjonen.

