Raudt ønskjer MDG velkommen etter i støtta til norsk boikott av Qatar-VM

sport

– Vi har sett det i samband med OL i Kina, og dessutan OL og fotball-VM i Russland, tidlegare: Styresmaktene brukar idretten til å vise seg fram. Effekten er ekstremt øydeleggjande både for idretten og menneskerettssituasjonen i Qatar. Idretten bør seie nei til å delta i reinvaskinga av eit diktatur, seier fungerande partileiar Arild Hermstad i MDG til VG.

Partiet er ikkje det første som tek til orde for ein boikott. Allereie i 2015 var partileiaren for Raudt, Bjørnar Moxnes, ute og meinte NFF burde krevje at VM vart flytta.

– I Raudt er vi glade for at fleire parti endeleg sluttar seg til kravet om boikott av Qatar-VM. Raudt slutta seg til kravet allereie i 2015 og var dermed det første partiet som gjorde det, seier Moxnes til NTB.

– Grundig dokumentert

Moxnes håpar fleire parti blir med.

– Savedrifta, overgrepa og korrupsjonen i Qatar er grundig dokumentert, og det har heile tida vore naivt å tru at dialog skal føre fram. Derfor er det godt å sjå at MDG no støttar kravet om boikott. No håpar eg fleire parti går ut med tydeleg støtte til kravet.

Første vara for Raudt på Stortinget, Seher Aydar, meiner det ikkje er gjort nok sidan tildelinga i 2010.

– Det er gjort nokre grep etter tildelinga for å betre arbeidsforholda, men det er langt frå bra nok, og Amnesty seier det er langt mellom liv og lære. Det bør vere nok til at Noreg ikkje kan setje eit godkjentstempel på ein idrettsfest som har hatt enorme menneskelege kostnader, seier ho.

– Grisetakling

Hermstad i MDG meiner òg det er naiv å tru på dialog, som har vore linja Norges Fotballforbund (NFF) har lagt seg på i diskusjonen. I Qatar-utvalet til NFF vart det lagt fram eit fleirtal om at ein ikkje bør boikotte VM neste år.

– Heile denne saka er ei grisetakling på både menneskerettane og idretten sine eigne verdiar, seier Hermstad.

I Noreg har ei rekkje toppklubbar og supporteralliansen NSA teke til orde for boikott av fotball-VM i Qatar neste år. Det skal stemmast over saka på eit ekstraordinært fotballting 20. juni.

Også alle dei politiske ungdomsorganisasjonane unnateke Høgre har gått saman og oppmoda til boikott.

(©NPK)