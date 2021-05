Nuno gir seg som Wolves-trenar

sport

Det betyr at Nuno leier Wolves for siste gong i heimekampen mot Manchester United kommande søndag.

Portugisaren kom til Wolves i 2017, og han førte laget opp til Premier League, der det tok 7.-plass i den første sesongen sin. Sidan har Wolves mellom anna spelt kvartfinale i Europaligaen.

– Heilt sidan første dag har ambisjonen vår vore å få til ei positiv endring og løfte denne klubben framover. Og eg er stolt over å seie at vi gjorde det kvar einaste dag. Vi oppnådde måla våre, og vi gjorde det med lidenskap saman, seier Nuno til nettstaden til Wolves.

– Søndagen kjem til å bli veldig emosjonell, men eg er så glad for at fansen er tilbake på Molineux, og at vi kan dele ein siste spesiell augneblink saman, seier han.

Wolves opplyser ikkje om dei er i ferd med å få på plass ein erstattar for hovudtrenaren.

