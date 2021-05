LSK utan publikum mot Viking

sport

På nettsidene sine skriv LSK at pinseoppgjeret kjem litt for tidleg til at styresmaktene godkjenner at det blir spelt med publikum på tribunane.

– Dessverre blir det ingen tilskodarar mot Viking, men vi har eit lite håp om at det kan bli opna opp for nokon allereie mot Odd 27. mai, seier LSKs dagleg leiar Robert Lauritsen.

Lillestrøm er tilbake på øvste nivå etter éin sesong i 1. divisjon. Romerikingane var blant laga som fekk seriestarten utsett, og sist helg vart det 1-3-tapet i premieren borte mot Strømsgodset.

(©NPK)