Ruud vann 6-3, 6–2 i ein kamp som varte i éin time og 19 minutt.

Ruud var i semifinale for fjerde turnering på rad. I motsetning til Monte-Carlo Masters (Andrej Rubljov), München (Nikoloz Basilashvili) og Madrid Masters (Matteo Berrettini) tok han seg òg over det siste hinderet og er for første gong finaleklar i ei ATP-turnering i Europa.

– Det hadde eg ikkje tenkt på, men dei tidlegare finalane mine har vore i Sør-Amerika og USA. Det er gøy å få den første finalen min i Europa, og eg er glad for at det skjedde her i Genève. Det er ei fin turnering og ein fin by. Eg håpar det blir mange finalar på europeisk jord, sa Ruud til NTB.

– Så har eg tapt nokre semifinalar i det siste, og eg hadde veldig lyst til å komme til ein ny finale. Min førre var i den siste turneringa før alt vart stengt ned i fjor, så det er ei stund sidan.

Laurdag jagar han den første tittelen sin på europeisk grus. Sigeren i Buenos Aires i fjor er framleis hans einaste ATP-tittel. Han var i finale òg i Houston i 2019 og Santiago i 2020.

I finalen møter han canadiaren Denis Shapovalov eller uruguayanaren Pablo Cuevas.

Slo tilbake

Andujar er 35 år og rangert på 75.-plass. Han har på det beste vore på 32.-plass og har vunne fire titlar. Tidlegare i turneringa slo han ut verdsstjerna Roger Federer, så han kan framleis spele tennis.

Andujar vann dei seks første poenga i eigen serve, men då Ruud stoppa den rekkja gav han motstandaren trøbbel, vann tre på rad og skaffa seg den første brotballen sin. Det vart eit langt game, men på fjerde brotball avgjorde Ruud med ein vinnar på linja og braut til 2-1-leiing.

Deretter heldt begge spelarane serven fram til 5–3 for Ruud. Nordmannen skaffa seg settball på 30–40 i serven til motstandaren, og ei lang ballveksling enda med at Andujar slo ut. Dermed vann Ruud det første settet etter 43 minutts spel.

– Han spelte hurtigare enn eg venta, og det tok litt tid å bli vand til det, men eg fekk ei betre og betre kjensle og tok vare på sjansane eg fekk. Kampen var jamnare enn stillinga tyder på, men dei viktige poenga gjekk i favøren min, sa Ruud.

Jobba med serven

Han skaffa seg to brotballar i Andujars første servegame i 2. sett, men greidde ikkje å utnytte dei. I staden braut han til 3–1 i Andujars neste serve. Motstandaren leidde 30-0, men Ruud slo tilbake og vann fire poeng på rad.

Deretter heldt Ruud serven fram til 5-2-leiing. Han skaffa seg to matchballar i Andujars serve og utnytta den første då motstandaren sende ein volley i nettet.

Ruud gav ikkje motstandaren ein einaste brotball og sa at han har jobba med serven. Så langt er han svært fornøgd med utbyttet.

– Eg har slite litt med skuldra og har jobba med ikkje å slå ballen for langt bak, men treffe han føre. Det har fungert bra. Det var rett avgjerd å jobbe med den justeringa, og eg har serva bra i det siste. Eg liker den endringa, sa han.

