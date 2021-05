Vendrame vann Giro-etappe – Dei Marchi stygt skadd i velt

sport

Vendrame vann spurtduellen om siger med australske Chris Hamilton etter at dei rista av seg resten av utbrytarane som hadde lagt feltet med alle dei beste i samandraget langt bak seg. Det var den første sigeren til AG2R-laget på verdstournivå i år.

Italienaren var den mest aktive i tetkvartetten som heldt saman nesten heilt til slutt. På dei siste kilometrane slapp Gianluca Brambilla og George Bennett, og i spurten var det ingen tvil.

– Eg er superlykkeleg. Eg var nær siger i 2019, men måtte nøye meg med 2.-plass. Eg hadde òg ei moglegheit i fjor, men lykkast ikkje. I dag vart ein draum verkeleg for meg, sa Vendrame.

– Vi har jobba for å sikre klatretrøya for (Geoffrey) Bouchard, men i dag var det eit høve for meg til å kjempe om sigeren. Eg hadde valt meg ut denne etappen.

Uendra samanlagt

Alle dei beste i samandraget kom til mål 10.14 bak etappevinnaren. Egan Bernal forsvarte den rosa leiartrøya, medan Tobias Foss beheld sin 9.-plass. Det er ingen endringar blant dei ti beste.

Aleksandr Vlasov på 2.-plass er 45 sekund bak Bernal. Foss, som kryssa mål på 37.-plass torsdag, er 2.49 bak leiaren.

Vincenzo Nibali rykte på slutten og tok sju sekund på resten av dei i gruppa med favorittane. Italienaren er på 13.-plass samanlagt.

Dei Marchi på sjukehus

Alessandro De Marchi, som hadde den rosa leiartrøya to dagar i den første veka til rittet, fekk fleire brotskadar då han velta stygt etter berre 20 kilometers sykling. Han vart køyrd til sjukehus i ambulanse, men var medviten heile tida, ifølgje lagleiinga.

– Dema fekk på sjukehuset påvist brot i kragebeinet, seks brekte ribbein og to brot i brystbeinet, står det i ei fråsegn frå Israel Start-Up Nation.

– Han fekk ikkje hovudskadar, men han må vere på sjukehuset til observasjon minst over natta.

Spanske Marc Solér er òg ute av rittet etter å ha velta torsdag. Han var på 11.-plass i samandraget.

Dei Marchis britiske lagkamerat Alex Dowsett og sveitsaren Gino Mäder frå Bahrain-laget stod òg av. Begge laga er no reduserte til fem ryttarar.

