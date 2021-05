Sjögren ikkje bekymra for proffar som vender heim, men: – Det er eit steg ned

sport

Fleire av utanlandsproffane som har vore i Sjögrens landslagstroppar, er no klare for spel i Toppserien. Profilar som Kristine Leine (24), Karina Sævik (25) og Cecilie Redisch Kvamme (25) byter ut spel i England og Tyskland med Noreg.

Sævik går frå storklubben Wolfsburg, ei Champions League-stormakt, til Avaldsnes, ein hardtsatsande Toppserieklubb på Karmøy og ein plass med knapt 3.000 innbyggjarar.

– Eg kan ikkje påstå at det bekymrar meg. Det er bra for den norske ligaen, seier Sjögren til NTB.

Han seier det er viktig at spelarane er i så konkurransedyktige miljø som mogleg, men at også trivsel og eit miljø som gir utvikling, er viktig for spelarane.

– Om det er i Noreg eller utanlands spelar ikkje så stor rolle, seier landslagstrenaren.

Er eit steg ned

Men han er klar på at det er eit steg ned for spelarane som vender heim frå dei store ligaene.

– Det er berre å sjå på rankinga. Så det er klart at for spelarane frå England, og Karina som har vore i Frankrike og Tyskland, så er den norske ligaen ikkje på nivå med dei, seier Sjögren.

Han seier at spelarane samtidig kan få betydeleg større roller heime i Noreg, og at det kan vege opp. Han seier at det er heilt opp til spelarane sjølv om dei klarer å forsvare landslagsplassen etter å ha teke eit steg ned ligamessig.

– Det avheng av korleis dei presterer. Det er spelarar som Leine og Kvamme som ikkje har vore faste på laget berre fordi dei speler i England heller. Alt handlar om prestasjonar, seier landslagstrenaren.

Har vore snakkis på landslaget

Både Leine og Sævik seier til NTB at koronasituasjonen, med isolasjon i utlandet langt vekk frå venner og familie, har påverka valet dei har teke.

Sjögren seier at han på førre landslagssamling plukka opp signal om at fleire snakka om at det er vanskeleg å vere isolert i utlandet, og at dei tenkte på spel i Noreg.

– Det året som har vore, med korona og isolasjon langt vekk frå familie og venner, der dei samtidig ikkje hatt moglegheit til å få besøk, har vore vanskeleg. Det er klart at vi merkar kva det blir prata om. Det var vel nokon som snakka om akkurat dette.

Landslagstrenaren understrekar at det ikkje nødvendigvis gjeld spelarane som no er klare for Toppserien. Han seier han ikkje har diskutert overgangane med nokon av dei.

Hyllar dette grepet

Ein ting som er positivt med overgangane, er at det blir fleire heiltidsproffar i norsk toppserie. Sævik seier at det hadde stor betydning for at ein overgang til Avaldsnes var aktuell.

– Det er eit steg vi må ta i Noreg. Vi må bli fleire som livnærer oss på å spele fotball. Den utviklinga må klubbane følgje med på, seier landslagstrenaren.

Han har framleis nokre utanlandsproffar igjen å spele på. I Champions League-finalen briljerte Caroline Graham Hansen for meisteren Barcelona, medan Guro Reiten spelte godt i ein omgang for Chelsea, og klubbvenninne Maren Mjelde følgde kampen frå sidelinja på krykkjer.

– Landslaget står seg godt, seier Martin Sjögren.

