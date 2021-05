NFFs forbundsting blir digitalt

sport

– Smittesituasjonen er årsaka til at det òg denne gongen er vedteken digital gjennomføring, seier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, i ei pressemelding.

For to veker sidan opplyste NFF at dei ønskte eit fysisk oppmøte på det ekstraordinære tinget som skal avgjere Noregs haldning til fotball-VM i Qatar neste år. Boikottforkjemparar har heile vegen meint at det burde haldast digitalt for at så mange som mogleg kan delta.

– Som varsla har styret vurdert om forbundstinget skal gjennomførast fysisk eller digitalt. Vi er i same situasjon no som vi var i ved det ordinære forbundstinget i mars, som også vart gjennomført digitalt, seier Anderssen.

Fleirtalet i Qatar-utvalet som tysdag la fram rapporten sin, meiner ein boikott av fotball-VM ikkje er det mest effektive verkemiddelet for å betre situasjonen i landet.

(©NPK)