Fotballdommar Sandor Puhl er død

«Flo-pasningane» fekk ikkje ønskt effekt i kampen mot Mexico i USA-VM for 27 år sidan. Både Flo, landslagssjef Egil «Drillo» Olsen og resten av det norske folket vart svært frustrert over at Puhl dømde frispark nesten kvar gong den norske kjempa vann ein luftduell.

Derimot brukte Puhl fordelsparagrafen godt då Jan Åge Fjørtoft vart felt sekund før Kjetil Rekdal skåra det som vart vinnarmålet i Noregs første sluttspelkamp i VM eller EM på 56 år.

Seinare i meisterskapen fekk Puhl dømme finalen mellom Brasil og Italia. Av det internasjonale forbundet for fotballhistorie og statistikk (IFFHS) vart Puhl fire gonger på rad (1994 til 1997) kåra til årets dommar i verda.

Puhl dømde òg meisterligafinalen i 1997, då Borussia Dortmund slo Juventus.

– Oppgåva til ein dommar er å underhalde tilskodarane så mykje som mogleg, sa Puhl i 2014 i eit intervju med avisa Nemzeti Sport.

– Han var enormt talentfull, skriv Ungarns fotballforbund i eit minneord.

