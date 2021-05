United-stjerne vil hjelpe supporter som blir trua med utestenging

sport

Under Premier League-møtet mot Fulham på tysdag, der fansen var tilbake på tribunane for første gong etter pandemi-nedstenginga, vart eit skjerf kasta inn på banen.

Episoden skjedde då venstrebacken Luke Shaw skulle ta eit hjørnespark. I ei melding på Twitter skriv United-supporter Shaun Logan at det var han som kasta det grøne og gule skjerfet, eit symbol på misnøya fansen kjenner med Uniteds eigarar.

Logan vart umiddelbart teken hand av av vakter og ført ut av Old Trafford.

«Det vart kasta med gode hensikter. Ingen aggressivitet. Eg vart fortald av vaktene at eg kan bli utestengd i tre år», skriv United-supporteren.

Vidare røper Logan at han allereie har betalt for tur og billett til europaliga-finalen mellom United og Villarreal i polske Gdansk 26. mai. Den opplevinga kan no ryke.

«Det var ei fredeleg handling frå min side, som er tatt ut av kontekst. Luke Shaw lo», skriv han.

Reaksjonane lét ikkje vente på seg etter at United-supporteren posta Twitter-meldinga si etter kampen tysdag. Éin av dei som svarte i kommentarfeltet var nettopp Luke Shaw.

«Eg forstår fullt og heilt, første kampen tilbake på Old Trafford, det var mykje kjensler. Eg veit at det ikkje var noko aggressivitet i det du gjorde. Eg skal gjere mitt beste for å snakke med nokon og løyse dette», skriv United-stjerna.

Manchester United måtte nøye seg med eitt poeng i kampen etter at nedrykksklare Fulham utlikna til 1–1 mot slutten. Edinson Cavani sende heimelaget i leiinga med eit praktmål før pause.

Etter kampen greip manager Ole Gunnar Solskjær mikrofonen og sette ord på gleda ved å ha fansen tilbake på tribunane.

