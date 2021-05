Toppnoteringar kan falle om Kane forsvinn

sport

Ei rekkje store britiske aviser og nettstader melde måndag og tysdag at 27-åringen Kane har bede om å forlate Tottenham etter denne sesongen. Kontrakten hans med Spurs går i ytterlegare tre år fram til sommaren 2024.

Skiftar han beite, kan det komme til å utløyse den klart største overgangssummen i engelsk fotball. Det er spekulert i at Tottenham kjem til å krevje cirka 1,5 milliard kroner for han.

Manchester City, Manchester United og Chelsea skal vere dei mest aktuelle kandidatane for Kane.

Liverpool selde Philippe Coutinho til Barcelona for 1,4 milliard kroner i januar 2018. Den handelen toppar pengeoversikta på Dei britiske øyane, ifølgje nettstaden Transfermarkt.

Det dyraste kjøpet gjort av ein Premier League-klubb, kom då Manchester United henta Paul Pogba frå Juventus sommaren 2016. Han kosta 1,09 milliardar kroner.

Harry Maguire fekk ein prislapp på 903 millionar kroner då Manchester United henta han frå Leicester for snart to år sidan. Det er rekord for overgangar mellom engelske klubbar.

(©NPK)