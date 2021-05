Stadfesta: Tyske landslagsstjerner gjer comeback i EM

sport

Verken Müller eller Hummels har spelt landslagsfotball på meir enn to år. Onsdag var dei likevel på lista då landslagssjef Joachim Löw presenterte troppen sin til det kommande EM-sluttspelet.

Bayern München-spissen Müller står med nøyaktig 100 kampar med flagget på brystet. Den så langt siste av dei spelte han i november 2018.

Eit par månader seinare vart han droppa frå landslaget saman med midtstopparveteranane Hummels og Jérôme Boateng.

Sidan den gong har likevel landslagssjef Löw slite med å finne fullgode erstattarar, og no er det altså duka for EM-comeback for Müller og Hummels.

Hummels, som er lagkamerat med Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund, har spelt 70 kampar for Tyskland.

Tyskland spelar alle gruppekampane sine i EM i München. Frankrike, regjerande meister Portugal og Ungarn er motstandarar. Det første oppgjeret mot Frankrike blir spelt 15. juni.

Slik ser den tyske troppen ut:

Målvakter: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Forsvarsspelarar: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München).

Midtbanespelarar og spissar: Emre Can (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea).

(©NPK)