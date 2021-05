SVT og TV4 droppar Tokyo-OL

sport

Det stadfestar dei to TV-kanalane overfor Aftonbladet. Det er første gong på over 60 år at SVT ikkje dekkjer eit OL med nærvær.

Alle mediefolk som vil inn i Japan i samband med dei olympiske leikane i sommar, må ha søkt om ei offisiell medieakkreditering. Det har ikkje SVT og TV 4 gjort.

Dermed vil dei ikkje få innreiseløyve.

Tidlegare har OL-dekninga vore løyst utan akkreditering ved å intervjue utøvarar og leiarar utanfor akkreditert område. Det går altså ikkje denne gongen.

– Kvart OL er unikt, og vi tilpassar dekninga vår til dei rådande omstenda. OL i 2014 og 2016 dekte vi utan akkrediteringar, medan i 2018 hadde vi eit opplegg med akkrediteringar, seier SVTs sportssjef Åsa Edlund Jönsson til Aftonbladet.

Ho opplyser vidare at ein denne gongen har vurdert det der at OL blir dekt best utan akkrediteringar, ikkje minst med tanke på pandemien og dei reguleringane som gjeld i Japan.

