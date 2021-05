NRK: Vi måtte sikre arbeidsmiljøet og sjakksendingane

sport

Etter at Line Andersen hadde avslutta sin partsforklaring i Oslo tingrett ved lunsjtider onsdag, forklarte NRK versjonen sin av arbeidskonflikten som oppstod i kjølvatnet av uroa i sjakkredaksjonen.

Fürst Haugen forklarte at ho 30. oktober 2019 vart orientert av sportsredaktør Egil Sundvor om at Line Andersen hadde vorte teken av sjakksendingane på grunn av uro i redaksjonen.

– Det vart beskrive som kritisk for innhaldet at det ikkje skulle vere meir støy rundt sjakken, og at vi måtte sikre eit godt arbeidsmiljø slik at vi klarte å gjennomføre sendingane. Slik eg høyrde det, var det kritisk, og då må vi gjere det som må til for å sikre innhaldet i sendingane, sa Fürst Haugen, som la til at ho støtta avgjerda om å fjerne Line Andersen.

Fürst Haugen sa at då ho vart involvert i konflikten, var målet både å få Line Andersen tilbake som programleiar og samtidig sikre eit godt arbeidsmiljø.

Line Andersen forklarte tidlegare onsdag at ho ikkje hadde opplevd situasjonen i sjakkredaksjonen som spesielt konfliktfylt.

