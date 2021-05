Line Andersen: – Vart livredd og braut saman

sport

Etter eit oppheta møte i sjakkredaksjonen i oktober 2019 valde NRK å ta Andersen bort frå ei rekkje arbeidsoppgåver ho hadde rekna med å gjere.

– Det overgår nærast alle reaksjonar som har vore i sportsredaksjonen. Eg oppfattar dette som veldig strengt, sa Andersen i retten onsdag.

Ho lista opp det ho i ein beskjed til sjefane sine hadde kalla «fire straffer»:

* Ho vart teken av skjermen på dei siste sendingane under VM i Fischer-sjakk i oktober 2019.

* Ho vart fråteke programleiarrolla under julesjakken i 2019.

* Ho vart teken bort frå helgesendingane på NRK.

* Det vart innført ei ny ordning der ho måtte møte på kontoret til sportsredaktøren i NRK, Egil Sundvor, annakvar veke.

Alvorleg sjuk

Situasjonen gjekk hardt inn på Andersen, som fortel at ho vart alvorleg sjuk etter å ha brote saman.

– Eg oppfattar det som veldig alvorleg, som definerande for kva karrieren min er vidare. Eg blir livredd og bryt saman, sa Andersen i retten.

Den kjende programleiaren har saksøkt arbeidsgivaren NRK for ugyldig plassoppseiing og tok onsdag over vitneboksen for å fortelje sin versjon av den bitre arbeidskonflikten.

Andersen fortalde at ho fekk lite oppfølging frå NRK i tida som følgde etter at ho vart sjukmeld.

– Det er ingen som spør korleis eg har det. Eg sit heilt åleine, er sjuk, og er kasta ut av eit program eg skulle leie med ei skulding eg ikkje klarer å forsvare meg mot.

– Angrar veldig

Sentralt i konflikten står eit redaksjonsmøte under VM i Fischer-sjakk i oktober 2019. Den gong hadde Andersen vore borte frå jobb på grunn av sjukdom, og i fråværet hennar hadde redaksjonsleiinga bestemt at det skulle verte send ut ei ny pressemelding.

– Eg vart gjord usynleg på fleire måtar, forklarte Andersen i Oslo tingrett onsdag.

Møtet utvikla seg til ein oppheta diskusjon, der Andersen mellom anna kalla kollegaene «jævla idiotar».

– Eg blir veldig lei meg og byrjar å gråte. Eg reiser meg opp for å gå, og så seier eg «jævla idiotar». Eg tenkte at det må eg ikkje seie, så gjorde eg det likevel. Det angrar eg veldig på, forklarte Andersen.

Fråteken oppgåver

I etterkant av dette bestemde sjefen for NRK-sporten, Egil Sundvor, at Andersen skulle bytast ut som programleiar for dei kommande sjakksendingane.

– Då seier eg at det går ikkje, du må snakke med meg først, sa Andersen.

Ifølgje programleiaren lova Sundvor å høyre versjonen til Andersen, men at det ikkje ville endre på nokon ting.

Det var kollega Ole Rolfsrud som overtok som programleiar for sjakksendingane.

Seinare fekk Line Andersen beskjed om at ho òg vart fråteken andre programleiaroppgåver.

– Sparkar oppover

Rettssaka starta tysdag, og den første dagen las advokatane til NRK opp fleire meldingar og e-postar der Andersen skjelte ut kollegaer. Ho er ikkje stolt av tonen i meldingane, men seier det var nøye utvalt kven som fekk dei.

– Eg prøver å vere ein som sparkar oppover og ikkje nedover. Dei meldingane de har høyrt er ikkje spesielt sjarmerande, men dei har vore retta mot leiarar, sa Andersen onsdag.

Ho fortalde at ho var sint eller følte seg dårleg behandla då ho skreiv dei.

– Eg er ikkje alltid like sjarmerande i livet, men eg beklagar tonen i nokon av dei, sa Andersen.

Den kjende NRK-profilen fortalde at ho ikkje har opplevd sjakkredaksjonen, der hovudkonflikten oppstod, som spesielt konfliktfylt.

– Nei, absolutt ikkje. Men eg er redd for å slå fast noko som helst. Det dukkar opp så mange konfliktar eg ikkje har vore klar over eingong, sa Andersen.

