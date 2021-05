Line Andersen: – Prøver å vere ein som sparkar oppover, ikkje nedover

sport

– Eg prøver å vere ein som sparkar oppover og ikkje nedover. Dei meldingane de har høyrt er ikkje spesielt sjarmerande, men dei har vore retta mot leiarar, sa Andersen i Oslo tingrett onsdag.

Den kjende programleiaren har saksøkt arbeidsgivaren NRK for ugyldig plassoppseiing og tok onsdag over vitneboksen for å fortelje sin versjon av den bitre arbeidskonflikten.

Dagen i førevegen hadde leiarar i NRK lese opp ei rekkje tekstmeldingar og e-postar der Andersen skjelte ut kollegaer. Sjølv understrekar ho at det har vore nøye utvalt kven som har fått dei, men at dei har vorte skrivne når ho har vore sint eller har følt seg dårleg behandla.

– Eg er ikkje alltid like sjarmerande i livet, men eg beklagar tonen i nokon av dei, sa Andersen.

Ho fortalde at ho ikkje har opplevd sjakkredaksjonen, der hovudkonflikten oppstod, som spesielt konfliktfylt.

– Nei, absolutt ikkje. Men eg er redd for å slå fast noko som helst. Det dukkar opp så mange konfliktar eg ikkje har vore klar over eingong, sa Andersen.

Sjølv har ho opplevd at ho har bidrege til å løyse konfliktar, og seier at ho er ein kollega som er oppteken av å gi plass til andre.

– Eg er ein som er veldig klar over dei som ikkje får så mykje plass. Det er eg som tøysar ekstra mykje med han på desken som straks skal bli pensjonist, sa Andersen.

