Hovland spelar med Westwood og Schauffele

Dei tre startar på det tiande holet på Ocean-banen i Kiawah Island, Sør-Carolina.

24 år gamle Hovland kan sjå tilbake på to tredjeplassar i dei to siste PGA-turneringane han har spelt, men stod over turneringa i Texas i helga.

Den 48 år gamle briten Lee Westwood har funne tilbake noko av storspelet denne sesongen. Den engelske veteranen har rett nok berre to sigrar på PGA-touren, men han har vore med å vinne Ryder Cup for Europa heile sju gonger.

Amerikanske Xander Schauffele er ein 27-åring som har hatt fleire duellar med det norske golfhåpet. Han er ranka på fjerdeplass på PGA-rankinga og tok tredjeplassen i US Masters i Augusta.

Hovland er for tida ranka som nummer elleve. Fredag slår dei tre ut frå hol nummer ein klokka 13.47 lokal tid (19.47).

