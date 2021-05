Fullstendig fastlåst mellom Andersen og NRK: – Vanskeleg å seie velkommen tilbake

sport

No – etter at den fastlåste saka har hamna i retten – seier NRKs sportsredaktør at det vil vere krevjande å hente den profilerte journalisten tilbake som programleiar.

– Akkurat no kjenner eg som leiar at det er veldig vanskeleg å seie velkommen tilbake, sa Egil Sundvor då han vitna i Oslo tingrett onsdag.

Han understrekar likevel at dei fleire gongene har tilbode Line Andersen å få komme tilbake som programleiar i sportssendingane, seinast i oktober. Men først vil NRK at konflikten i sportsredaksjonen skal løysast for å sikre arbeidsmiljøet.

– Det er, og har vore, målet vårt å få Line tilbake, og at vi har eit godt arbeidsmiljø, sa Sundvor.

Andersen: Liknar ikkje på vanleg konflikthandtering

Line Andersen reagerer på si side på opplegget NRK har skissert for å handtere arbeidskonflikten.

Mellom anna har kanalen foreslått at ho skulle gjennomføre ti timar med samtalar med ein organisasjonspsykolog, som i etterkant skulle samanfatte hovudinntrykka sine til NRK og Andersen munnleg.

– Det er ti timar der eg skal diagnostiserast av ein ekstern. Det liknar ikkje på ei vanleg konflikthandtering, sa Andersen i retten onsdag.

Opplegget er eitt av fleire som har vorte skissert overfor Andersen for å løyse konflikten frå NRKs side. Men Andersen har ønskt å vite meir om kva form prosessen skulle ha, kva mandat som låg til grunn og kven som skulle delta, men har ikkje opplevd at ho fekk skikkelege svar.

NRK meiner på si side at dei prøvde å svare på spørsmåla som vart stilte.

– Jævla idiotar

Andersen er flytta frå sportsavdelinga på grunn av den uløyste konflikten, noko ho meiner er ei usakleg endringsoppseiing, og ho har derfor saksøkt NRK.

Sentralt i konflikten er eit ampert møte i sjakkredaksjonen i oktober 2019, der Andersen kalla kollegaene «jævla idiotar».

– Eg blir veldig lei meg og byrjar å gråte. Eg reiser meg opp for å gå, og så seier eg «jævla idiotar». Eg tenkte at det må eg ikkje seie, så gjorde eg det likevel. Det angrar eg veldig på, forklarte Andersen.

Andersen: Veldig strengt

I etterkant valde NRK å ta Andersen bort frå ei rekkje planlagde programleiaroppgåver, noko ho sjølv opplever som ein svært streng «straff».

– Det overgår nærast alle reaksjonar som har vore i sportsredaksjonen. Eg oppfattar dette som veldig strengt, sa Andersen, som fortalde at situasjonen gjekk hardt inn på henne.

I tida som følgde, var ho sjukmeld i fleire månader.

– Eg oppfattar det som veldig alvorleg, som definerande for kva karrieren min er vidare. Eg blir livredd og bryt saman, fortalde ho.

– Knakk saman

Det konfliktfylte møtet i sjakkredaksjonen hausten 2019 skjedde midt i dekninga av VM i Fischer-sjakk. Sportsredaktør Egil Sundvor fortel at han vart tilkalla for å handtere situasjonen.

– Eg får ein telefon under eit møte. No må eg komme ned. Det er krise. Line er rasande. Redaksjonen er knekt, seier Sundvor.

Han fortel at ein av vaktsjefane knakk saman og hadde tårer i auga då han kom ned.

– Han seier at han skal skånast, ikkje berre under sjakken, men for all framtid. Dette vil han ikkje bli utsett for på arbeidsplassen. Viss eg tvingar han til å jobbe saman med Line, så går han ut døra, sa Sundvor.

NRK understrekar at omplasseringa av Andersen er mellombels, og at dei har prøvd å få henne tilbake på skjermen. Men at arbeidskonflikten må løysast først.

Dette førte òg til at Andersen vart teken av julesjakksendingane i jula 2019.

– Prøver å sparke oppover

Etter fleire månader med fastlåst konflikt valde Andersen å saksøkje arbeidsgivaren. Saka starta tysdag, og i løpet av den første rettsdagen las NRKs advokatar opp fleire meldingar og e-postar der Andersen skjelte ut kollegaer.

– Eg prøver å vere ein som sparkar oppover og ikkje nedover. Dei meldingane de har høyrt er ikkje spesielt sjarmerande, men dei har vore retta mot leiarar, sa Andersen onsdag.

Den kjende NRK-profilen fortalde at ho ikkje har opplevd sjakkredaksjonen, der hovudkonflikten oppstod, som spesielt konfliktfylt.

– Nei, absolutt ikkje. Men eg er redd for å slå fast noko som helsa. Det dukkar opp så mange konfliktar eg ikkje har vore klar over eingong, sa Andersen.

