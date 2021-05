FIS tek grep rundt uklart regelverk – har fått Klæbo-råd

sport

Det er NRK som får stadfesta at det den siste tida har gått føre seg ein gjennomgang av regelverket i internasjonalt langrenn. Det internasjonale skiforbundet (FIS) står naturleg nok i spissen for prosessen.

Til grunn for arbeidet som no blir gjort ligg ei erkjenning av at regelverket i dag ikkje held ønskt presisjonsnivå.

– Vi har fått innspel på at ordlyden i regelverket kan misforståast. Det må kunne forståast både av juristar og ikkje-juristar. Det gjeld til dømes definisjonen av obstruksjon, seier Vegard Ulvang, leiar i langrennskomiteen i FIS, til NRK.

Han stadfestar at episoden som førte til at Johannes Høsflot Klæbo vart diska frå gullet på VM-femmila sist sesong, har vore ein del av gjennomgangen som no blir gjord.

Klæbo har sjølv bidrege med innspel.

– Vi som idrettsutøvarar har òg krav på rettstryggleik. Då er det viktig at det finst lover og reglar som held mål, og som er i takt med tida og dei situasjonane som oppstår eller kan oppstå. Dette er bra for løparane, og det applauderer eg. Samtidig er det litt på tide at dette skjer, seier langrennsstjerna.

