Sagosen kvitt infeksjonen: Comeback på tidlegare heimebane

Han har stått over nokre kampar i det siste på grunn av infeksjonssjukdom. I eit intervju med lokalavisa Kieler Nachrichten tysdag melder Sagosen seg klar.

Han forlét PSG for snart eit år sidan. Champions League-returen på den tidlegare heimebanen hans vest i Paris, blir det første møtet med gamleklubben.

– Dette blir som ein finale. Det er klart at det blir litt spesielt, men eg trur PSG-spelarane òg er glade for at eg er frisk igjen, seier Sagosen.

Kiel vann heimekampen 31–29 etter ti Kiel-mål av Harald Reinkind. Samanlagtvinnaren er sikra plass i Final Four-sluttspelet i Köln i midten av juni.

Kiel vann Meisterligaen i romjula og jaktar på ein dobbel.

