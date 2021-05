Nesten 9.000 på tribunen då Zuccarello vann i Las Vegas: – Det har eg sakna veldig

sport

– Det eg har sakna mest denne sesongen er å spele føre publikum. No har det opna litt for fans, og det er bra. Det blir viktig for oss i sluttspelet og på heimekampane våre, seier Zuccarello til NTB.

Det var 8.683 tilskodarar på plass i gamblingbyen Las Vegas for å sjå Wild vinne 1–0 etter speleforlegning. Det var halvparten av kva arenaen har plass til.

I Las Vegas treng ein ikkje lenger bruke munnbind om ein er vaksinert, noko som var tydeleg å sjå blant tilskodarane. Så mange tilskodarar som Zuccarello og co. spelte føre søndag, har dei ikkje spelt for denne sesongen.

Må gi jernet

– Sesongen har vore annleis, men eg tenkjer ikkje så mykje på det. Det viktigaste no er at vi får spelt ferdig kampane og gjennomført sesongen. Vi må gi jernet 100 prosent dei neste kampane, seier den norske NHL-proffen.

Wild har eit godt utgangspunkt føre det neste oppgjeret natt til onsdag norsk tid. Også den kampen går i Las Vegas.

Zuccarello og lagkameratane enda på 3.-plass i NHLs vestre divisjon med 40 sigrar og 16 tap.

Nordmannen noterte seg for elleve mål og 24 målgivande pasningar på 42 kampar i grunnserien, eit poengsnitt på 0,83 poeng per kamp. Det gav 63.-plass blant rundt 700 spelarar.

– Det har vore ein brukbar sesong for min del. Eg er ikkje så oppteken av eigne prestasjonar og måler ikkje sesongane mine opp mot kvarandre, seier han.

Taus om framtida

NHL-proffen er vidare knapp om framtida. Kontrakten med Minnesota går ut etter 2024-sesongen. Då er han 37 år.

– Eg tek ein kamp om gongen. No spelar eg for Minnesota og er oppteken av å gjere det best mogleg med laget og lagkompisane mine. Tida vil vise kva som skjer vidare etter at kontrakten min går ut.

(©NPK)